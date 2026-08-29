Ethereum Kurs heute: Golden Cross bestätigt, doch 305 Milliarden Dollar bremsen das 7.500-Dollar-Ziel

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697,2 Millionen Dollar flossen in der Woche bis zum 21. August in die US-Spot-ETFs auf Ethereum, so viel wie in keiner Woche zuvor in diesem Jahr. Gleichzeitig liegen 42,34 Millionen ETH im Staking fest, rund 35 Prozent des gesamten Angebots. Der Ethereum Kurs steht bei 2.526,23 Dollar und damit zehn Prozent höher als vor sieben Tagen. Dazu kommt ein Signal, auf das Händler seit Monaten warten. Der 50-Tage-Durchschnitt hat den 100-Tage-Durchschnitt gekreuzt, der Golden Cross ist da. Dieser Artikel zeigt Ihnen die Daten hinter dem Anstieg, das größte Kursziel am Markt und den Grund, warum 305 Milliarden Dollar Marktwert selbst die freundlichste Rechnung ausbremsen.

Ethereum Kurs heute: Golden Cross, Rekordzuflüsse und 42,34 Millionen gesperrte ETH

ETH liegt laut CoinGecko bei 2.526,23 Dollar, ein Plus von 3,20 Prozent innerhalb von 24 Stunden. Der Marktwert erreicht 305 Milliarden Dollar, und zum Rekord von 4.953 Dollar fehlen weiterhin 50 Prozent. Gehandelt wird mit fast 16 Milliarden Dollar am Tag. Die eigentliche Nachricht steckt aber unter der Oberfläche. Der Golden Cross gilt Analysten von Invezz als Bestätigung des Ausbruchs, und die Zuflüsse in die Fonds laufen inzwischen acht Handelstage in Folge.

Auf der Angebotsseite wird es gleichzeitig eng, weil 42,34 Millionen ETH oder 35,08 Prozent im Staking gebunden sind. Standard Chartered hält an 7.500 Dollar fest, kurzfristig nennt CoinDCX eine Spanne von 2.356 bis 2.700 Dollar bis zum 30. August. Der RSI stand am 25. August bei 80,39 und mahnt zur Vorsicht. Selbst das große Ziel bedeutet von 305 Milliarden Dollar aus knapp eine Verdreifachung, solide für diese Größe, aber kein Sprung, der ein Depot verändert. Das Geld, das jetzt ins Netzwerk fließt, erreicht alles, was auf Ethereum gebaut wird, und am frühen Ende ist die Wirkung am größten.

Pepeto: Der Ethereum-Vorverkauf, der auf dem Platz von 2014 sitzt

Wer den Ethereum Kurs zu Ende rechnet, landet genau an diesem frühen Ende. Dort sitzt ein Token, das noch keine Börse gesehen hat und von jedem Dollar profitiert, der ins Netzwerk fließt. Was Pepeto zum meistbeachteten Vorverkauf macht, ist diese Position. Es ist ein Ethereum-Token, das sich noch im Vorverkauf befindet und genau den Platz einnimmt, den ETH im Jahr 2014 hatte, bevor eine Börse ihn trug. Und der Mann, der es baut, hat Pepe bereits auf 11 Milliarden Dollar gebracht, allein mit einem Meme.

Mehr braucht es nicht, denn hier steht die früheste Phase eines Tokens, dessen Entwickler das bereits geschafft hat. Aus dieser Geschichte hat das Team dann etwas Ernsthaftes gemacht. Ein früherer Binance-Manager führt das operative Geschäft, und eine eigene Seite bei CoinMarketCap verfolgt das Projekt. Der Vorverkauf ist abgesichert, weil SolidProof den kompletten Programmcode geprüft und jeden Vertrag ohne Beanstandung freigegeben hat, bevor der Verkauf startete. Dieselben Großanleger, die gerade ihre Bestände in den großen Coins abbauen, finanzieren diese Runden, weshalb 10,38 Millionen Dollar zusammenkamen, während alle auf die ETH-Kerzen schauten.

Laut wird es beim Blick auf das Angebot. Ein Rekordanteil an ETH liegt im Staking fest, also sind weniger Coins käuflich, während der Golden Cross deutlich mehr Geld durch das Netzwerk schiebt. Der Börsenstart bei Binance verdichtet zwölf Monate ETH-Erholung in einen einzigen Nachmittag. Der Einstieg bei 0,000000188 Dollar liegt noch offen, und aus dieser Zahl ergibt die Rechnung das 130-Fache.

Die Produkte von Pepeto laufen ebenfalls schon. Handeln ist gebührenfrei, ein Scanner bewertet Token auf verstecktes Risiko, und die Brücke verbindet drei Netzwerke ohne Gasgebühr. Jeder, der 1.000 Dollar zu 0,31 Dollar in ETH steckte, ging mit Millionen heraus, und alle kauften, bevor eine Börse den Coin listete. Dieselbe Tür steht heute offen, und der Start bei Binance schließt sie wieder.

Fazit

Rekordzuflüsse, ein Golden Cross und ein knappes Angebot stützen den Ethereum Kurs auf allen Ebenen. Trotzdem bleibt der Weg zu 7.500 Dollar von 305 Milliarden Dollar aus knapp eine Verdreifachung. Ein Vorverkauf in dieser Phase legt dieselbe Strecke in einem Listungsereignis zurück, und der Vorteil endet mit der ersten Kerze. Der Einstieg läuft über die offizielle Pepeto-Website, doch jede abgeschlossene Runde hebt den Preis und rückt den Binance-Start näher. Aus 1.000 Dollar im Ethereum-Verkauf von 2014 wurden auf dem Höchststand rund 16 Millionen Dollar, zitiert bis heute. Pepeto verkauft heute in derselben Phase, und über die frühen Wallets wird die nächste solche Zahl geschrieben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

ETH Prognose: Wie weit kann Ethereum nach dem Golden Cross steigen?

Standard Chartered nennt 7.500 Dollar. Kurzfristig sieht CoinDCX eine Spanne von 2.356 bis 2.700 Dollar bis zum 30. August.

Warum steigen ETH-Käufer in einen Vorverkauf ein?

Weil sie wissen, was der Einstieg von 2014 gebracht hat, und ihn kein zweites Mal kaufen können. Dieser Vorverkauf steht in derselben Phase vor der Börse, und die Rechnung ergibt bis zur Listung das 130-Fache. Die Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.