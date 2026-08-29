Bitcoin Kurs bei 80.255 Dollar: Hält die Rallye oder droht jetzt die Bullenfalle?

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Der Bitcoin Kurs steht bei 80.255 Dollar und legte zuvor innerhalb von drei Tagen so stark zu wie zuletzt 2023. Bei 81.240 Dollar stand am 25. August der höchste Wert seit Mai auf dem Chart. Binnen 24 Stunden kamen weitere 2,33 Prozent dazu. Der Stimmungsindex sprang erstmals seit Ende 2024 wieder in den Bereich extremer Gier. Für viele Anleger stellt sich jetzt dieselbe Frage. Ist das der Beginn eines neuen Bullenmarktes oder nur eine kräftige Erholung in einem gebrochenen Trend? Dieser Artikel zeigt die Auslöser, die entscheidenden Marken und den Grund, warum ein wachsender Teil der Anleger derzeit woanders sucht.

Bitcoin Kurs erobert 80.000 Dollar zurück, doch der Widerstand bei 92.000 Dollar bleibt

Ausgelöst wurde die Bewegung nicht im Kryptomarkt, sondern am amerikanischen Anleihemarkt. Am 19. August kündigte das Finanzministerium in Washington an, seine Rückkäufe langlaufender Anleihen auf vier Milliarden Dollar je Sitzung anzuheben. Die Renditen fielen, die Risikobereitschaft stieg, und Wetten auf fallende Kurse wurden reihenweise aufgelöst. Der Kurs brach aus einer sechswöchigen Spanne aus und kletterte am 25. August bis auf 81.240 Dollar. Laut CoinDesk steht er heute bei 80.255 Dollar, während die Zuflussserie der Spot ETFs den achten Tag erreicht.

Die Marktkapitalisierung liegt damit bei knapp 1,60 Billionen Dollar. Laut BTC-ECHO sind von den 21 Millionen möglichen Bitcoin bereits 20,07 Millionen im Umlauf. Rund um 80.000 Dollar verläuft zugleich die größte Angebotsmauer, weil dort der Durchschnittspreis der ETF Halter liegt. Technisch entscheidet nun die Zone um 73.868 Dollar, denn hält sie, öffnet sich der Weg zu 85.000 und danach zu 92.000 Dollar. Analysten sehen den Bitcoin Kurs zum Jahresende zwischen 102.000 und 110.000 Dollar, also rund 39 Prozent höher. Das sind mehrere Monate Arbeit für den Chart, und wer eine größere Bewegung sucht, schaut dorthin, wo ein einziges Ereignis den Preis neu setzt.

Pepeto steht bei 10,38 Millionen Dollar, während der Bitcoin Kurs an 80.000 Dollar hängt

Der Bitcoin Kurs braucht für 39 Prozent mehrere Monate, und genau das ist für viele Anleger der Punkt. Deshalb rückt in den Foren seit Wochen ein Name in den Vordergrund, der bisher an keiner Börse zu finden ist. Was die meisten Leser dieser Rallye übersehen, spielt sich gerade abseits der Charts ab.

Pepeto ist ein Meme Coin, der bisher nirgends gehandelt wird, entwickelt vom Gründer des ursprünglichen Pepe, und wer heute kauft, hält jene Position, die Dogecoin und Shiba Inu Millionäre kurz vor dem Durchbruch ihrer Token hielten. Die Vorverkaufsphase ist der einzige Abschnitt im Leben eines Coins, in dem der Preis feststeht und die Masse noch nicht da ist. Dieser Abschnitt ist noch offen, doch das näher rückende Binance Listing läuft als Uhr dagegen, und diese Uhr wird nicht zurückgestellt.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits eingezahlt, und die Aufmerksamkeit stützt sich nicht auf ein Logo. Derselbe Kopf, der Pepe auf einen Höchststand von elf Milliarden Dollar brachte, baut auch dieses Projekt, und diesmal steckt echte Technik darunter. Ein Scanner prüft jeden Vertrag, bevor Ihr Geld ihn berührt. PepetoSwap wickelt Handel ohne Gebühren ab, und eine Brücke bewegt Werte kostenlos zwischen den Ketten. Sicherheit entsteht dabei durch SolidProof, denn die Prüfer haben den kompletten Code kontrolliert und bestätigt, bevor der erste Dollar eingezahlt wurde. Den Listing Plan verantwortet eine frühere Führungskraft einer großen Handelsplattform.

Jede abgeschlossene Runde hebt den Preis für den nächsten Käufer an, aktuell liegt er bei 0,000000188 Dollar. Bitcoin braucht von rund 80.000 Dollar aus Monate bis 100.000 Dollar, ein guter, aber langsamer Weg. Pepeto steht dagegen für die Art von Bewegung, die aus einem einzigen Auslöser entsteht. Die Käufer, die jetzt einsteigen, wissen, dass dieser Zugang mit dem Start des Handels verschwindet.

Fazit

Der Bitcoin Kurs hat mit dem Sprung über 80.000 Dollar bewiesen, dass institutionelles Geld zurück ist. Allein in einer Woche flossen 1,92 Milliarden Dollar in die Bitcoin ETFs, doch bis zu den Analystenzielen vergehen Monate. Ein Lastwagenfahrer legte früh rund 650 Dollar in Shiba Inu an und sah die Position bis 2021 auf 1,7 Millionen Dollar wachsen. So etwas passiert, wenn jemand einen Meme Coin kauft, bevor die Masse ihn findet. Pepeto ist genau dieses Fenster, ein Meme Coin mit eigener Börse und einem bevorstehenden Binance Listing. Wer heute einsteigt, tut es noch zum festen Vorverkaufspreis, und dieser Einstieg verschwindet an dem Tag, an dem der Handel beginnt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie lautet die Bitcoin Kurs Prognose nach dem Sprung über 80.000 Dollar?

Bitcoin muss 73.868 Dollar halten, dann öffnen sich 85.000 und 92.000 Dollar. Analysten sehen zum Jahresende 102.000 bis 110.000 Dollar.

Warum schauen Trader jetzt auf den Pepeto Vorverkauf?

Weil er auf ein einzelnes Ereignis setzt statt auf Monate. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.