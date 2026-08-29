XRP Prognose 2026: ETF-Zuflüsse auf Jahreshoch, doch der XRP Kurs hängt bei 1,44 Dollar

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Am 26. August flossen 28,14 Millionen Dollar in die amerikanischen XRP Spot ETFs, der zweitgrößte Tageszufluss des Jahres 2026. Trotzdem rutschte der XRP Kurs von seinem Wochenhoch bei 1,69 Dollar zurück und notiert am 28. August bei 1,44 Dollar. Große Adressen sammelten in dieser Phase rund 460 Millionen XRP ein, während viele Kleinanleger verkauften. Genau dieser Widerspruch macht die XRP Prognose gerade so spannend. Institutionelles Geld strömt in Rekordhöhe herein, doch der Kurs rührt sich kaum. Wir zeigen, welche Marken jetzt über die 1,50 Dollar entscheiden, und warum erfahrene Anleger diese Nachricht nicht handeln, sondern als Hinweis auf den nächsten Einstieg lesen.

XRP Prognose: Rekordzuflüsse in die ETFs treffen beim XRP Kurs auf eine harte Marke

Innerhalb einer Woche legte XRP um rund 45 Prozent zu und testete am 22. August kurz die 1,69 Dollar. Am 26. August folgte der Rückschlag, minus 6,6 Prozent auf 1,37 Dollar und damit die schwächste Bilanz unter den zehn größten Kryptowährungen. Laut Bybit notiert XRP heute wieder bei 1,44 Dollar, ein Plus von 4,22 Prozent binnen 24 Stunden, bei 3,76 Milliarden Dollar Umsatz und 90,55 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung.

Laut CoinGape zogen die Spot ETFs am 26. August 28,14 Millionen Dollar an, den zweithöchsten Tageswert des Jahres. Sieben Fonds halten inzwischen rund 1,1 Milliarden Token. Große Wallets kauften parallel 460 Millionen XRP, der Relative Strength Index steht bei 56,48. Entscheidend bleibt die Unterstützung zwischen 1,31 und 1,35 Dollar, während erst ein Ausbruch über 1,70 Dollar die Trendwende bestätigen würde.

Auch die Nachrichtenlage stützt. Die SEC gab die Fusion von Evernorth mit einer Mantelgesellschaft frei, am 30. September stimmen die Aktionäre über eine Nasdaq Notierung unter dem Kürzel XRPN ab, und Ripples Stablecoin RLUSD überschritt zwei Milliarden Dollar. Doch bei 90,55 Milliarden Dollar Marktwert bewegen selbst Rekordzuflüsse den Kurs nur um Cent.

Pepeto: Wo die XRP Prognose an ihre Grenze stößt, fängt diese Rechnung erst an

Die Antwort darauf ist unbequem. Bei diesem Marktwert liefert selbst eine perfekte Nachrichtenlage nur noch Prozente, keine Vielfachen. Deshalb wandert das Geld, das auf Vielfache zielt, längst an das andere Ende dieser Rechnung.

Jeder XRP Anleger kennt die verpasste Geschichte, denn Pepe startete ohne alles und stieg auf 11 Milliarden Dollar, während das kluge Geld darüber lachte. Pepeto ist dieselbe Geschichte von vorn, mit denselben 420 Billionen Token und einem Mitgründer aus dem ursprünglichen Pepe Team, nur beginnt dieser Lauf, bevor ein Chart existiert. Das ist keine weitere XRP Alternative, sondern der Einstieg, den sich XRP Anleger beim ersten Mal gewünscht hätten.

Die Zahlen treffen härter als jedes Verkaufsargument. Erreicht Pepeto dieses Hoch von 11 Milliarden Dollar, käme ein Einsatz von 1.000 Dollar zum exklusiven Vorverkaufspreis von 0,000000188 Dollar rechnerisch auf rund 150.000 Dollar. Analysten nennen das 150 fache dabei den vorsichtigen Fall, weil die Produkte diesmal bereits laufen. Dazu zählen eine funktionierende Börse ohne Gebühren pro Handel und eine Brücke, die Ethereum, BNB Chain und Solana verbindet.

Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und bestätigt hat, bevor der Vorverkauf öffnete. Auf drei Ketten läuft bereits Volumen, und ein früherer Binance Manager steuert die Notierung gemeinsam mit dem Pepe Mitgründer. Weil Menschen Werkzeuge nutzen, die ihnen Geld sparen, hält die Nachfrage, egal ob der Markt läuft oder stockt.

Der Start auf Binance rückt näher, dieselbe Ausgangslage, die BNB nach dem ICO von 0,15 Dollar über 700 Dollar trug. In jedem Zyklus davor holten sich die Vorverkaufskäufer die Rendite, während die Zögernden zusahen. Sobald die Notierung den offenen Marktpreis stellt, ist dieser Einstieg endgültig verschwunden.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt freundlich, doch Rekordzuflüsse bewegten den Kurs zuletzt nur um wenige Cent. So verhält sich ein Wert mit 90,55 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, und darin steckt die ganze Obergrenze. Pepeto rechnet umgekehrt, mit einer von SolidProof geprüften Börse, die bereits läuft, und einem näher rückenden Start auf Binance. Für 100 Dollar müsste XRP 5,7 Billionen Dollar Marktwert finden. Für das 150 fache reicht Pepeto ein Bruchteil dessen, was Pepe längst geschafft hat. BNB ging genau denselben Binance Weg, den Pepeto jetzt geht, und den heutigen Vorverkaufspreis gibt es nur bis zum Tag der Notierung.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Kann der XRP Kurs kurzfristig über 1,50 Dollar steigen?

Ja. Über 1,50 Dollar öffnet laut CoinGape das Ziel bei 1,60 Dollar, die Unterstützung liegt bei 1,31 bis 1,35 Dollar.

Warum rechnet sich Pepeto anders als XRP?

Weil Pepeto den frühen Pepe Aufbau wiederholt, bei dem ein Erreichen des Hochs von 11 Milliarden Dollar aus dem heutigen Vorverkaufspreis das 150 fache ergäbe. XRP kann bei 90 Milliarden Dollar dieses Vielfache nicht mehr abbilden, weshalb Anleger vor dem Binance Start über die offizielle Pepeto-Website einsteigen.