Shiba Inu Prognose 2026: Japan öffnet SHIB die Tür, doch eine Zahl bremst jede Kursfantasie

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Der SHIB Kurs liegt bei 0,00000544 Dollar, rund 31 Prozent über dem Stand von vor einem Monat, nachdem er vergangene Woche 0,00000567 Dollar erreicht hatte. Der Auslöser kam aus Japan, wo die Finanzaufsicht einem von Nomura unterstützten Anbieter grünes Licht gab. Shiba Inu (SHIB) gehört dort zu einer sehr kleinen Auswahl zugelassener Kryptowährungen. Gleichzeitig zog die Burn Rate an, und große Halter zogen Milliarden Token von den Börsen ab. Genau diese Mischung macht die Shiba Inu Prognose wieder interessant. Doch hinter den guten Nachrichten steht eine Zahl, die viele Anleger unterschätzen.

Shiba Inu Prognose: SHIB Kurs, Japan Zulassung und die 3,19 Milliarden Grenze

Laut CoinPedia hat das von Nomura unterstützte Laser Digital Japan die Zulassung der japanischen Finanzaufsicht erhalten und führt Shiba Inu als einen von nur sechs Vermögenswerten neben Bitcoin, Ethereum und XRP. Für einen Memecoin ist das im strengsten Markt der Welt ein ungewöhnlicher Platz. Laser Digital bedient institutionelle Kunden und öffnet SHIB eine neue Anlegergruppe.

Auch die Blockchain Daten stützen den Shiba Inu Kurs. Ende vergangener Woche stieg die Burn Rate um über 441 Prozent, und der Netto Zufluss an die Börsen fiel von über einer Billion auf 212,3 Milliarden Token. Große Halter verschieben ihre Bestände in private Wallets, was den Verkaufsdruck senkt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 3,19 Milliarden Dollar.

Charttechnisch stützt die Zone um 0,00000560 Dollar, ein Ausbruch über 0,0000060 Dollar öffnet 0,0000068 Dollar. Die Shiba Inu Prognose reicht laut Cryptopolitan bis 0,00000585 Dollar für 2026 und 0,0000196 Dollar für 2032. Solide Zahlen, doch sie verteilen sich über Jahre, weil bei 589 Billionen Token jede Verdopplung Milliarden an frischem Kapital verlangt. Die Frage lautet deshalb nicht, ob SHIB steigt, sondern wo dieselbe Rendite ohne diese Last noch zu holen ist.

Pepeto und die Shiba Inu Prognose: Wo dieselbe Rendite in Wochen möglich ist

Genau an dieser Stelle wenden sich immer mehr Anleger einem Projekt zu, das diese Größenbeschränkung noch nicht kennt. Es trägt den Namen Pepeto und steht am Ende seiner Vorverkaufsphase. Während Shiba Inu sein Potenzial über Jahre aufbaut, verdichtet Pepeto dieselbe Aussicht auf ein Fenster, das sich in Wochen messen lässt. Halten Sie einen Moment inne und sehen Sie sich an, wer dieses Projekt gebaut hat.

Der Mitgründer von Pepeto ist der Architekt des ursprünglichen Pepe Tokens, also jenes Projekts, das gezeigt hat, dass ein Meme zu einem Vermögenswert im Milliardenbereich werden kann. Dieser Entwickler hat Pepeto als sein nächstes Projekt ausgewählt. Der Markt hat noch nicht vollständig verarbeitet, was das bedeutet, und genau in dieser Lücke liegt die Gelegenheit. Der Vorverkauf hat bereits 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und jede neue Runde wird über der vorherigen bepreist, sodass Warten hier tatsächlich Geld kostet. Aktuell liegt der Preis bei 0,000000188 Dollar pro Token.

Die eigene Börse berechnet weder beim Kauf noch beim Verkauf Gebühren, sodass jeder bewegte Token vollständig ankommt. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und verifiziert hat, bevor der Verkauf überhaupt geöffnet wurde. Die Brücke zwischen den Netzwerken ist bereits aktiv. Der Druck, der sich in diesem Vorverkauf aufbaut, ähnelt jenem Druck, der Shiba Inu in weniger als einem Jahr von null auf 40 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung getragen hat.

Der Unterschied liegt im Zeitpunkt, denn die größten Gewinner bei SHIB kauften erst nach der Börsennotierung und verdienten damit trotzdem ein Vermögen. Käufer von Pepeto sichern sich ihren Platz dagegen schon vorher, also vor genau jenem Ereignis, das bei Shiba Inu die größten Gewinne überhaupt erst ausgelöst hat. Sobald der Handel startet, verschwindet dieser Einstieg und kehrt nicht zurück.

Fazit

Die Shiba Inu Prognose bleibt intakt, aber sie ist an einen langen Zeitrahmen gebunden. Shiba Inu hat seinen Platz unter den großen Memecoins verdient, doch schnelle Gewinne liegen bei dieser Größe hinter dem Projekt. Analysten sehen die großen Ziele erst gegen 2030, also Jahre des Wartens. Pepeto bietet den kürzeren Weg, denn zwischen dem heutigen Vorverkaufspreis und der Börsennotierung liegen Wochen und keine Jahre. Eine Börse ohne Gebühren, ein Vorverkauf, der sich Runde für Runde füllt, und ein Team mit Erfolgsbilanz. Wer nicht bis 2030 warten will, findet seine Antwort in Pepeto, solange die Tür noch offen steht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie sieht die Shiba Inu Prognose für 2026 aus?

Die Shiba Inu Prognose nennt für 2026 ein Maximum von rund 0,00000585 Dollar. Kurzfristig stützt die Zone um 0,00000560 Dollar, ein Ausbruch über 0,0000060 Dollar öffnet 0,0000068 Dollar.

Welcher Memecoin Vorverkauf gilt als schnellere Alternative zu Shiba Inu?

Pepeto gilt als der Memecoin Vorverkauf, den viele Anleger als schnellere Alternative zu SHIB betrachten, gebaut vom Architekten des ursprünglichen Pepe Projekts. Der Vorverkauf hat vor der bevorstehenden Börsennotierung 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und weitere Angaben finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.