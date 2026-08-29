Dogecoin Prognose 2026: Warum DOGE an 0,10 US-Dollar scheiterte und was jetzt zählt

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Dogecoin (DOGE) sprang in fünf Handelstagen von 0,069 auf fast 0,10 US-Dollar und prallte dort ab. Aktuell notiert der Coin je nach Börse zwischen 0,087 und 0,090 US-Dollar, rund 2 Prozent über dem Vortag, bei einer Bewertung von 13,65 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig fließt nach Wochen der Flaute wieder Geld in die Dogecoin ETFs. War der Test der 0,10 US-Dollar der Auftakt zu mehr oder nur ein Ausreißer? Diese Dogecoin Prognose ordnet die Daten der vergangenen 24 Stunden ein und zeigt, worauf Anleger jetzt schauen.

Dogecoin Prognose: Der Kampf um die 200-Tage-Linie

Der Lauf begann am 19. August bei 0,069 US-Dollar, dem schwächsten Stand seit Wochen. Auf dem Weg nach oben durchbrach DOGE erstmals seit Ende 2025 die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie, die den Kurs monatelang gedeckelt hatten. An der Marke von 0,10 US-Dollar ging den Käufern dann die Kraft aus. Nach dem Rücksetzer notiert Dogecoin laut U.Today knapp über der 200-Tage-Linie bei 0,089 US-Dollar. Diese Zone entscheidet in jeder Dogecoin Prognose über den nächsten Schritt.

Laut CoinMarketCap liegt der Kurs bei 0,0877 US-Dollar, ein Tagesplus von rund 2 Prozent bei über 845 Millionen US-Dollar Handelsvolumen. Die ETFs melden sich zurück, mit 654.000 US-Dollar am 20. August und weiteren 146.020 US-Dollar am 24. August. Hält die 200-Tage-Linie, rückt ein neuer Test der 0,10 US-Dollar in Reichweite, darunter wartet die 50-Tage-Linie bei 0,073 US-Dollar. Bei 13 Milliarden US-Dollar Bewertung braucht jede Verdopplung allerdings Milliarden an frischem Kapital, und genau deshalb schauen viele Meme-Coin-Käufer gerade woanders hin.

Pepeto (PEPETO): Der Ethereum Meme Coin, der noch im Vorverkauf steht

Wer diese Dogecoin Prognose zu Ende rechnet, landet beim Größenproblem. Dreizehn Milliarden US-Dollar bewegen sich träge, ein Projekt am Anfang seiner Kurve nicht. Genau deshalb schauen Meme-Coin-Käufer derzeit auf Pepeto.

Pepeto ist ein Meme Coin auf Ethereum, der für echten Handel gebaut wurde, und sein Vorverkauf hat bereits über 10,38 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Entwicklung dieses Vorverkaufs hat frühe Beobachter überrascht, denn jeden Tag landet neues Geld im Projekt. Das Tempo der Nachfrage zeigt, dass die Gemeinschaft diesem Coin zutraut, DOGE und PEPE Konkurrenz zu machen. Jede gefüllte Runde schiebt die nächste Käufergruppe auf ein schlechteres Niveau, und die aktuelle Runde füllt sich schneller als die vorherige.

Anders als Meme Coins, die allein von Aufregung leben, baut Pepeto seine Basis über funktionierende Produkte und klare Vertrauenssignale auf. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf überhaupt geöffnet wurde. Diese Prüfung liefert Käufern die Bestätigung, mit der sich auch größeres Kapital wohlfühlt. Das Projekt betreibt eine eigene Börse ohne Handelsgebühren und ohne versteckte Kosten, sodass genau das ankommt, was ein Nutzer abschickt. Die Notierung bei Binance rückt näher, und historisch war genau dieser Schritt der Moment, in dem sich früher Einstieg auszahlte.

Auf dem exklusiven Vorverkaufsniveau von 0,000000188 US-Dollar reicht schon eine moderate Bewegung nach der Notierung, damit frühe Wallets sehr weit vorn liegen. Das Projekt trägt die Energie der ursprünglichen Pepe-Welle und lässt darunter echte Technik laufen, von der gebührenfreien Börse bis zur Brücke zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana. Wie stark die Gemeinschaft trägt, zeigt sich an den neuen Wallets, die Woche für Woche hinzukommen, ohne dass das Projekt für Werbung zahlt. Hier entsteht eine Bewegung vor aller Augen, und wer am genauesten hinsieht, ist bereits dabei.

Fazit

Die Dogecoin Prognose bleibt an die 200-Tage-Linie und an die Rückkehr der ETF-Zuflüsse gebunden. DOGE beherrscht weiter die Schlagzeilen, doch neue Meme Coins übernehmen die Aufmerksamkeit, wenn Aufregung, Gemeinschaft und einfacher Zugang zusammenkommen. Pepeto hat mit einem schnell laufenden Vorverkauf, der Prüfung durch SolidProof und der näher rückenden Binance-Notierung bereits gezeigt, dass es ernsthafte Aufmerksamkeit bindet. Die frühesten DOGE-Käufer sahen zu, wie aus Kleingeld ein Vermögen wurde. Mit über 10,38 Millionen US-Dollar im Vorverkauf formt sich dieselbe Ausgangslage erneut, und wer jetzt einsteigt, hält den Einstieg, den alle anderen später gern gehabt hätten. Das Fenster schließt sich mit jeder gefüllten Runde.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie sieht die Dogecoin Prognose kurzfristig aus?

Entscheidend ist die 200-Tage-Linie bei 0,089 US-Dollar. Hält Dogecoin diese Zone, ist ein Test von 0,10 US-Dollar möglich, darunter stützt 0,073 US-Dollar.

Warum sprechen Anleger 2026 über den Pepeto Vorverkauf?

Pepeto ist ein Meme Coin auf Ethereum mit eigener gebührenfreier Börse und einer Brücke zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana. Der Vorverkauf wurde von SolidProof vollständig geprüft und hat über 10,38 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Notierung bei Binance rückt näher, und der Vorverkauf ist bis dahin noch offen. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.