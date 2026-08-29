XRP Prognose: Ripple stößt die Tür zur Wall Street auf, doch der Kurs bleibt bei 1,46 Dollar

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Die XRP Prognose bekommt neue Zahlen. Ripple Prime hat am 27. August ein Delta-One-Geschäft für institutionelle Kunden gestartet und betritt damit erstmals den amerikanischen Aktienmarkt. Der Kurs sprang um rund fünf Prozent auf etwa 1,46 Dollar, auf Wochensicht steht ein Plus von 19 Prozent. Und trotzdem bleibt offen, wie viel Bewegung eine Nachricht dieser Größe bei 91 Milliarden Dollar Marktwert noch auslösen kann. Dieser Artikel zeigt die Zahlen, die Marken im Chart und die Ziele der Analysten. Und warum viele Anleger nach dieser Meldung deutlich kleiner suchen.

XRP Prognose: Ripple Prime startet den Delta-One-Handel und der Kurs springt um fünf Prozent

Ripple Prime, die institutionelle Brokerage-Einheit des Konzerns, hat am Donnerstag ein Delta-One-Geschäft eröffnet. Über Total Return Swaps können Hedgefonds, Vermögensverwalter und ETF-Anbieter an US-Aktien, Indizes und digitalen Vermögenswerten teilhaben, ohne sie zu halten. Laut Cointelegraph startet die Sparte mit mehr als einer Milliarde Dollar an regulatorischem Eigenkapital.

Der Markt reagierte sofort und XRP notiert am Freitag bei rund 1,46 Dollar und damit gut fünf Prozent über dem Vortag, wie die Daten von CoinMarketCap zeigen. Die Marktkapitalisierung stieg auf etwa 91 Milliarden Dollar, das offene Interesse an Futures auf 3,55 Milliarden Dollar. Die Spot ETFs sammelten am Mittwoch 28,14 Millionen Dollar ein, den stärksten Einzeltag seit sieben Monaten.

Die Hürde bleibt die Zone um 1,66 Dollar, an der die Erholung zuletzt abprallte, während der Relative-Stärke-Index bei 72 überkauft anzeigt. Die XRP Prognose der Analysten von crypto.news nennt für das Jahresende im besten Fall 1,60 bis 2,40 Dollar. Das sind rund 65 Prozent, mehr gibt die Größe nicht her. Genau diese Grenze schickt Kapital dorthin, wo dieselbe Nachricht noch Vielfache bedeutet.

Pepeto: Was die XRP Prognose rechnerisch nicht mehr liefern kann

Eine Milliarde Dollar an Eigenkapital, ein Geschäft direkt an der Wall Street, und der Kurs legt ein paar Cent zu. Das ist der Deckel, den ein Wert von 91 Milliarden Dollar nicht mehr abschüttelt. Jeder XRP-Anleger kennt die Geschichte, die er verpasst hat, denn Pepe startete ohne alles und erreichte 11 Milliarden Dollar, während das vermeintlich kluge Geld das Projekt für einen Witz hielt.

Pepeto lässt diese Geschichte neu beginnen, mit derselben Menge von 420 Billionen Token und einem Mitgründer aus dem ursprünglichen Pepe-Team, allerdings startet dieser Lauf, bevor der Chart überhaupt existiert. Das ist keine weitere XRP-Alternative. Es ist der Einstieg, den sich viele XRP-Anleger beim ersten Mal gewünscht hätten. Die Zahlen erklären den Gedanken besser als jede Werbebotschaft. Wer heute zum Vorverkaufspreis von 0,000000188 Dollar einsteigt, kann selbst nachrechnen, was ein Erreichen der damaligen 11 Milliarden Dollar bedeuten würde.

Analysten nennen das 150-Fache dabei den vorsichtig angesetzten Fall, weil die Produkte diesmal bereits fertig sind. Zu diesen Produkten gehört eine funktionierende Börse, die pro Handel keine Gebühren verlangt, sowie eine Brücke, die Ethereum, BNB Chain und Solana miteinander verbindet. Der Vorverkauf gilt als abgesichert, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor die erste Runde überhaupt geöffnet wurde. Auf drei Netzwerken läuft bereits Volumen, und ein ehemaliger Binance-Manager steuert das Listing gemeinsam mit dem Mitgründer, der Pepe auf 7 Milliarden Dollar brachte.

Und weil Menschen Werkzeuge nutzen, die ihnen Geld sparen, bleibt die Nachfrage in jeder Marktlage bestehen. Am Ende zählt die Zeit, denn das Binance-Debüt rückt näher, und dieselbe Konstellation trug BNB von 0,15 Dollar im ICO auf über 700 Dollar. In jedem Zyklus davor sicherten sich die Wallets aus dem Vorverkauf die Erträge, während die Zögernden nur zusahen. Sobald das Listing den ersten offenen Marktpreis feststellt, ist dieser Einstieg endgültig Geschichte.

Fazit

Ripple hat mit dem Delta-One-Start bewiesen, dass große Finanzhäuser die Technik hinter XRP ernst nehmen. Für die XRP Prognose bedeutet das trotzdem nur ein Plus von wenigen Cent, denn so verhält sich ein Vermögenswert von 91 Milliarden Dollar. Pepeto rechnet in die andere Richtung, mit einer von SolidProof geprüften und bereits fertigen Börse sowie einem näher rückenden Binance-Debüt. Für einen XRP Kurs von 100 Dollar wären 5,7 Billionen Dollar nötig, während Pepeto für das 150-Fache nur einen Bruchteil von Pepes damaliger Bewertung braucht. BNB machte aus den ICO-Käufern bei 0,15 Dollar die größten Gewinner ihres Zyklus, und Pepeto geht nun denselben Weg über Binance. Sobald das Listing live geht, verschwindet dieser Einstieg für immer.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was bedeutet der Delta-One-Start für die XRP Prognose?

Der Kurs stieg um rund fünf Prozent auf etwa 1,46 Dollar. Die Hürde bleibt die Zone um 1,66 Dollar, und für das Jahresende nennen Analysten im besten Fall 1,60 bis 2,40 Dollar.

Warum rechnen Anleger bei Pepeto anders als bei der XRP Prognose?

Die damaligen 11 Milliarden Dollar von Pepe entsprechen nach Analystenrechnung dem 150-Fachen des heutigen Vorverkaufspreises. Ein Wert von 91 Milliarden Dollar liefert das rechnerisch nicht mehr. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.