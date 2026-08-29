Krypto News: Dogecoin steigt auf 0,089 Dollar, doch die Wale kaufen aus einem anderen Grund

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Der Dogecoin Kurs legte am 27. August um 4,55 Prozent auf 0,0888 Dollar zu, nachdem Wale Dogecoin im Wert von rund 153 Millionen Dollar eingesammelt hatten. Auf Wochensicht steht Dogecoin rund 30 Prozent im Plus, doch dem Coin fehlen noch gut 12 Prozent bis zur Marke von 0,10 Dollar. Diese Krypto News werfen eine Frage auf, die viele Anleger beschäftigt. Warum kaufen die größten Wallets weiter, obwohl die institutionellen Fonds kaum Interesse zeigen? Und warum suchen dieselben Wallets parallel nach etwas, das noch deutlich kleiner ist?

Krypto News: Dogecoin nähert sich 0,09 Dollar, während die Wale die größte Akkumulation seit Jahren starten

Der Dogecoin Kurs notierte am 27. August bei 0,0888 Dollar, während Bitcoin die Marke von 80.000 Dollar überschritt, wie CoinGape berichtet. Für den Sprung auf 0,10 Dollar wäre ein weiterer Anstieg von 12,6 Prozent nötig. Interessanter als die Tagesbewegung ist die Frage, wer in dieser Phase gekauft hat.

Nach Angaben des Analysten TOP DOGE hat Dogecoin eine der größten Akkumulationsphasen seiner dreizehnjährigen Geschichte begonnen, so die Auswertung von ZyCrypto. Große Adressen sammelten die Token ein, die private Anleger während des Rücksetzers abgegeben hatten. Der Kurs testete den gleitenden 200 Tage Durchschnitt bei 0,0718 Dollar, eine Zone, die historisch langfristige Einstiege markiert. In den US Spot ETFs auf Dogecoin spiegelt sich diese Nachfrage nicht wider, das Kaufinteresse kommt von privaten Großadressen.

Analysten sehen den Dogecoin Kurs zum Jahresende zwischen 0,10 und 0,136 Dollar. Der Grund für diese enge Spanne liegt in der Größe, denn Dogecoin bringt bereits rund 15,6 Milliarden Dollar auf die Waage. Je größer eine Bewertung wird, desto mehr frisches Kapital braucht jede Verdopplung. Wer die Renditen sucht, die Dogecoin in seinen frühen Jahren geliefert hat, muss dort suchen, wo die Zahlen noch klein sind.

Pepeto beendet den letzten Test seiner DeFi Börse

Genau dort meldet sich ein junges Projekt, das seit Monaten Kapital anzieht. Es heißt Pepeto und steht dort, wo Dogecoin vor Jahren stand. Pepeto hat den letzten Test seiner DeFi Börse abgeschlossen und steht wenige Tage vor dem Start an einer großen Handelsplattform, der Presale läuft aktuell bei 0,000000188 Dollar und endet mit der Notierung. In diesen Presale floss Geld, als der gesamte Markt still stand, und seit der Markt wieder läuft, fließt es schneller. Die Frage lautet also, wer in einem toten Markt kauft und was diese Käufer sehen.

Solche Käufer treten nur auf, wenn ihnen das Potenzial groß genug erscheint, und in diesem Markt heißen sie Smart Money. Das letzte Mal, dass sie sich so um einen jungen Token sammelten, war bei Dogecoin, kurz bevor kleine Käufe zu Vermögen wurden. Dogecoin erreichte allein mit einem Logo eine Bewertung von rund 15,6 Milliarden Dollar, und daraus folgt eine berechtigte Frage, welches Potenzial hat ein Projekt mit der gleichen Community, aber funktionierender Technik darunter?

Die Technik existiert, mit gebührenfreiem Handel auf Ethereum, BNB Chain und Solana. Eine Brücke bewegt Guthaben in Sekunden zwischen den Ketten, eine KI liest jeden Vertrag, bevor Geld ins Risiko geht. SolidProof hat den kompletten Programmcode vor dem Start des Verkaufs kontrolliert und freigegeben. Nach Angaben des leitenden Entwicklers, zuvor bei Binance, läuft das gesamte System auf PEPETO, sodass die Community das tägliche Volumen der Plattform erzeugt.

Stellen Sie sich die Probe, die jeder erfahrene Anleger kennt, würden Sie 2020 zurückgehen und Dogecoin für 0,002 Dollar kaufen? Fast jeder sagt ja, doch damals fehlte nicht das Geld, sondern das Wissen. Heute liegen die Signale offen, denn die Wallets, die jetzt kaufen, gleichen jenen, die sich früh mit Dogecoin eindeckten, und das Potenzial für eine ähnliche Entwicklung ist messbar.

Fazit

Die Krypto News zu Dogecoin zeigen eine ungewöhnliche Lage, die Wale kaufen aggressiv, die Fonds halten sich zurück. Der letzte Test ist abgeschlossen, die Börse öffnet in Tagen. Selbst ein Dollar bringt bei Dogecoin nur noch das Elffache, weil ein Coin dieser Größe kaum Raum lässt. Die Signale zeigen auf Pepeto, mit Whale Käufen auf der Blockchain und mehr als 10,38 Millionen Dollar im Presale. Der Presale Preis liegt weit unter dem erwarteten Listingkurs, und historisch hat genau diese Differenz die größten Gewinne erzeugt. Wer zu lange wartet, sieht den Börsenstart von außen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie hoch steht der Dogecoin Kurs aktuell?

Der Dogecoin Kurs lag am 27. August bei 0,0888 Dollar, ein Plus von 4,55 Prozent. Bis zur Marke von 0,10 Dollar fehlen rund 12,6 Prozent.

Was macht Pepeto in den Krypto News interessant?

Pepeto steht im Fokus, weil seine DeFi Börse den letzten Test bestanden hat und die Notierung bevorsteht. Alle Angaben finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.