Die BYD-Aktie klebt schon seit einem Monat an der 10 €-Marke. Können die Halbjahreszahlen dem chinesischen Autokonzern endlich neuen Schwung verleihen und sollten Anleger nun auf Kurssteigerungen setzen? Ausland hui, Inland pfui Die nicht existente Kursreaktion der BYD-Aktie auf die jüngsten Zahlen zeigt, dass die Börse derzeit keine Impulse vom chinesischen Autokonzern erwartet. Die Zahlen für das erste Halbjahr zeigen weiterhin den Effekt des intensiven ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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