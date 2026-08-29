Drei Formate, drei Stärken: Samsung zeigt mit dem Galaxy Z Fold8 Ultra, dem Galaxy Z Fold8 und dem Galaxy Z Flip8, wie vielseitig Foldables heute sein können. Wer Foldables bisher skeptisch beäugt hat, hatte bisher zumindest teilweise nachvollziehbare Argumente: Zu fragil, zu wenig alltagstauglich, zu nischig. Dazu noch die störende Falte im Display. Für all die Skeptiker hat Samsung jetzt drei neue Foldables auf den Markt gebracht, die fast jedes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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