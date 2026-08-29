Die letzten Handelstage hatten es in puncto Quartalszahlen noch einmal in sich. Zahlreiche Technologie-Konzerne vermeldeten frische Daten. Über allem schwebte natürlich die Zahlenveröffentlichung von Nvidia. Doch auch SAP-Konkurrent Salesforce legte am Mittwoch (26. August) die Finanzergebnisse für das 2. Quartal des Fiskaljahres 2027 vor. Nach den eher durchwachsenen Zahlen für das 1. Quartal 2027 hoffte der Markt auf ein starkes Zahlenwerk - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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