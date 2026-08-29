* Spekulationsblasen: eine Skizze* Deutliche Zunahme der Risiken* Beispiel Meta* Beispiel Nvidia* So handeln Sie jetzt richtig

Liebe Leser,



die Lage an den Finanzmärkten hat sich in den vergangenen Wochen erheblich zugespitzt. Inzwischen sind zahlreiche Warnsignale vorhanden, die typischerweise am Höhepunkt einer Spekulationsblase zu beobachten sind. Dennoch zeigen unsere Prognosemodelle noch nicht den Beginn der nächsten Aktienbaisse an. Nachdem der S&P 500 bereits im August auf Rekordhochs gestiegen ist, erwarten wir das in den kommenden Wochen auch beim NASDAQ 100.



Ein Blick in das Getriebe des Börsenmotors zeigt, dass dieser zurzeit durch eine extrem unwahrscheinliche KI-Wachstumsprognose angetrieben wird. Die Risiken häufen sich, und die Luft ist dünn geworden, während die fundamentale Bewertung die Höchstwerte früherer Spekulationsblasen weit hinter sich gelassen hat.

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