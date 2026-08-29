Ein winziger Fehler im Materialaufbau galt in der Chipfertigung bislang als Problem. Nun zeigt sich, dass genau diese scheinbare Schwäche der Schlüssel zu effizienteren Datenspeichern sein kann. Eine neue Beobachtung stellt alte Gewissheiten der Materialforschung infrage. Forscher:innen der südkoreanischen Seoul National University haben in Echtzeit beobachtet, wie das Speichermaterial Hafnium-Zirkonium-Oxid kristallisiert. Wie in einer im Fachmagazin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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