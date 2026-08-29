Die Idee, Energie in luftigen Höhen zu erzeugen, ist nicht neu. Einem chinesischen Startup ist jetzt aber wohl ein Durchbruch gelungen. Ein Prototyp seines fliegenden Windkraftwerks S4000 hat in 4.000 Metern Höhe Strom erzeugt. Eine ganze Reihe von Unternehmen und Forschungseinrichtungen arbeiten aktuell an der Umsetzung der Idee, Energie in großen Höhen zu erzeugen. Im Herbst 2025 hatten Forscher:innen der Universität Tsinghua in Peking einen Prototyp ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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