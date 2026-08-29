Bei der Volkswagen-Aktie kam zum Ende der Woche wieder etwas Bewegung rein. Am Freitag legte die Vorzugsaktie rund +3% auf gut 77 € zu und konnte damit die Erholung der vergangenen Wochen fortsetzen. Gleichzeitig steht Volkswagen vor einer Entscheidung, die für den Konzern deutlich wichtiger werden könnte als ein einzelner guter Börsentag: Anfang September soll über einen wesentlich härteren Sparkurs entschieden werden. Volkswagen will beim Umbau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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