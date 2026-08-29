Bei Bitcoin ist nach der starken Rally der vergangenen Tage erstmal etwas Ruhe eingekehrt. Nachdem BTC kurzzeitig wieder über 80.000 US$ gestiegen war, ging es mittlerweile bis auf rund 77.500 US$ zurück. Damit kommt jetzt genau die Zone ins Spiel, die nach dem schnellen Anstieg zeigen dürfte, wie stabil die Rally wirklich ist. Bitcoin scheitert erneut an der 80.000 US$-Marke Eigentlich sah es zwischenzeitlich ziemlich gut aus. Bitcoin hatte sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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