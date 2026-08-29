Rund ein halbes Jahr nach dem Beginn der ersten israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran liefern sich beide Seiten einen Streit um die Straße von Hormus, der sich langsam zur Dauerschleife entwickelt. Die Marine der Iranischen Revolutionsgarden bezeichnet die US-Behauptung, die Meerenge sei offen, kurzerhand als "glatte Lüge" und wirft Washington vor, damit lediglich die Ölpreise manipulieren und die eigene Niederlage kaschieren zu wollen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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