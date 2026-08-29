Die USA sichern sich nach eigenen Angaben Zugang zu mehr als 65 Milliarden Barrel nachgewiesener Ölreserven in Venezuela, was laut Trump etwa einem Fünftel der gesamten venezolanischen Vorkommen entsprechen soll. Eine Bestätigung aus Caracas lag zunächst nicht vor. Ein Deal mit weitreichenden Folgen Die Vereinbarung wurde nach Trumps Angaben gemeinsam mit der geschäftsführenden Präsidentin Venezuelas, Delcy Rodríguez, ausgehandelt. Auf US-Seite saßen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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