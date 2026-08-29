Rund 400 Schiffe mit etwa 6.000 Seeleuten an Bord sitzen seit Kriegsbeginn Ende Februar im Persischen Golf fest. Das ist keine Randnotiz, das ist eine handfeste humanitäre und wirtschaftliche Krise mitten in einer der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt. Die Weltschifffahrtsorganisation IMO hat seit Kriegsbeginn 70 Attacken auf internationale Schiffe verifiziert, bei denen 19 Seeleute getötet worden sind. Straße von Hormus: Flaschenhals der Weltwirtschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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