Wasser galt lange als selbstverständlich. Doch Klimawandel, alternde Infrastruktur und steigender Verbrauch machen die Ressource zum Milliardenmarkt. Diese Unternehmen könnten vom Kampf um das Wasser der Zukunft profitieren. Nach Hitzeperioden und Trockenheit wird Wasser in Europa zunehmend zum Wirtschaftsthema. Laut Bertrand Lecourt, Senior Fondsmanager bei J O Hambro, sind im EU-Durchschnitt jedes Jahr rund 30 Prozent der Fläche und ein Drittel der Bevölkerung zeitweise von Wasserknappheit betroffen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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