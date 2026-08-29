Im Mai 2026 waren rund 20 Prozent der Mitarbeiter:innen von Umstrukturierungen betroffen. Wie jetzt bekannt wurde, hatte der Tech-Konzern ursprünglich aber noch weitaus größere Änderungen vorgesehen. Die Entlassungswelle, durch die im Mai rund zehn Prozent der Meta-Mitarbeiter:innen ihren Job verloren, hat viel Aufsehen erregt. Insgesamt waren fast 8.000 Beschäftigte betroffen, weitere 7.000 wechselten intern in neue KI-Projekte. Wie Reuters jetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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