Seit Jahren suchen Astronom:innen in den Weiten des Alls nach greifbaren Beweisen für Dunkle Materie. Neue Simulationen legen nun allerdings nahe, dass wir die bisherigen Spuren gänzlich falsch gedeutet haben könnten. Bislang galten lange Sternenbänder am Rand unserer Galaxie als vielversprechende Orte, um Dunkle Materie aufzuspüren. Eine aktuelle Studie, die im Fachmagazin The Astrophysical Journal veröffentlicht wurde, zieht diese langjährige Annahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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