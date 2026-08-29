GOLD: Charttechnisch sehen wir Ermüdungs-Erscheinungen!

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 36/2026

Der Goldpreis ging nach einer deutlichen Abwärtsbewegung am Freitagnachmittag bei 4.454,60 US-Dollar aus dem Handel der abgelaufenen Handelswoche. Für die anstehende KW 36/2026 präsentiert sich Gold aktuell in einer neutralen bis eingetrübten Verfassung: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % wird eine seitwärts bis abwärts gerichtete Tendenz erwartet, solange der Kurs unter wichtigen Durchschnittslinien notiert.

?? Goldpreis Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick)

Aktueller Wochenschluss Kurs: 4.454,60 USD ( Wochenverlust nach drei Gewinnwochen in Folge).

Prognose KW 36/2026: Leicht bärisches Momentum (55 - Wahrscheinlichkeit für Rücksetzer - 45 - für bullische Erholung).

Zentrale Schlüsselmarken: Wichtigster Widerstand bei 4.537,40 USD (SMA200 Daily), primäre Unterstützung bei 4.410,20 USD (SMA20 Daily).

Charttechnisches Signal: Rutsch unter das 38,2 - Retracement und die SMA200 trübt das Tageschart kurzfristig ein.

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