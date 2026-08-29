München (ots) -Janneke Schopmann ist nicht mehr Bundestrainerin der deutschen Hockey-Nationalmannschaft der Frauen. Dies verkündete Sportdirektor Martin Schultze bei MagentaSport 1 Tag nach der Niederlage im Spiel um Platz 5 gegen Indien noch vor dem Endspiel der WM. Die Entscheidung stand laut Schultze schon lang im Raum: "Diese Entwicklung basiert nicht nur auf dem WM-Turnier. Wir waren schon länger im Austausch mit ihr über diese Themen und hatten uns bereits im März zusammengesetzt. Wir sind mit der Entwicklung der Mannschaft nicht zufrieden."Die Niederländerin Janneke Schopmann war seit November 2024 Bundestrainerin, der größte Erfolg in dieser Amtszeit war der 2. Rang bei der Heim-EM 2025. Sportdirektor Schultze betont aber: "Janneke Schopmann hat uns einst in einer sehr, sehr schweren Situation geholfen und uns zum WM-Silber geführt. Sie hat im 1. Jahr die Mannschaft top entwickelt. Diese Entwicklung ging nicht mehr so weiter."Die Expertinnen bei MagentaSport Charlotte Stapenhorst und Anne Schröder kritisieren die Entscheidung des Verbands. Charlotte Stapenhorst wird dabei deutlich, sieht die Niederländerin Schopmann als Opfer der Strukturen: "Wir müssen so einer Person etwas an die Hand geben, die aus einem anderen System kommt. Wir müssen endlich anfangen mit uns selber ins Gericht zu gehen. Da geht es auch um die Führung im DHB."Das Finale der Frauen-WM im Hockey Niederlande - Argentinien überträgt MagentaSport am heutigen Samstag live ab 16.50 Uhr. Das Männerfinale am morgigen Sonntag Spanien - Deutschland überträgt MagentaSport live und kostenfrei ab 16.20 Uhr.Holt sich Deutschland den 4. WM-Titel bei den Männern? Männer-Finale der Hockey-WM Deutschland - Spanien am morgigen Sonntag live und kostenfrei ab 16.20 Uhr bei MagentaSport!Nachfolgend die wichtigsten Stimmen zur Entlassung der Bundestrainerin der deutschen Hockey-Nationalmannschaft der Frauen. Bei MagentaTV und MagentaSport laufen die deutschen WM-Partien der Frauen und Männer live und kostenlos. Am morgigen Sonntag bestreiten die deutschen Hockey-Herren ihr WM-Finale gegen Spanien (live ab 16.20 Uhr bei MagentaSport).Martin Schultze, Sportdirektor Deutscher Hockey-Bund, über......die Gründe für die Entlassung: "Wir haben uns mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles dazu entschieden auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen und haben uns mit sofortiger Wirkung von Janneke Schopman getrennt. Diese Entwicklung basiert nicht nur auf dem WM-Turnier. Wir waren schon länger im Austausch mit ihr über diese Themen und hatten uns bereits im März zusammengesetzt. Wir sind mit der Entwicklung der Mannschaft nicht zufrieden. Die Platzierung bei der WM ist zweitranging. Wir wollten ihr das erst persönlich mitteilen und nicht an ihren Wohnsitz in die USA via Teams. Deshalb ging das nun sehr schnell nach der WM. Das ist für uns der fairste und sauberste Weg."...die Reaktion der Mannschaft: "Die Mannschaft ist bei solchen Entscheidungen nicht involviert. Ich war sehr intensiv dabei und habe mir einen sehr genauen Eindruck verschafft. Es herrscht nun eine beklemmende Stimmung und Enttäuschung vor. Das braucht nun ein paar Tage, um nach vorn zu schauen."...die Amtszeit der Bundestrainerin: "Janneke Schopmann hat uns einst in einer sehr, sehr schweren Situation geholfen und uns zum WM-Silber geführt. Dafür sind wir ihr sehr, sehr dankbar. Sie hat im 1. Jahr die Mannschaft top entwickelt. Diese Entwicklung ging nicht mehr so weiter. Deshalb haben wir so gehandelt."...die Zukunftsperspektive: "Wir haben schon Ideen. Es ist mein Job dies vorzubereiten. Wir können noch nichts verkünden. Wir werden zeitnah in die Gespräche einsteigen und wollen recht schnell eine Lösung präsentieren. Dann geht der Weg Richtung Qualifikation für Los Angeles - das wird schwer genug."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=Z0FKM01udDUrNzlsT0YrTURwL2I2TmxCeXpMcnF5SFNCbXlkZnowS1pHbz0=Charlotte Stapenhorst, MagentaSport-Expertin, kritisiert die Entlassung deutlich: "Die Entlassung von Janneke Schopmann ist nicht nachvollziehbar. Man hat eine Trainerin, die Vizeeuropameisterin wird und Sechste bei einer Weltmeisterschaft. Sie hat einen Prozess angefangen, einen Mannschaft zu entwickeln. Sie hat angefangen Dinge zu verändern. Dies so kurzfristig vor der Olympia-Qualifikation in 1 Jahr zu machen, ist für mich nicht nachvollziehbar."Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=K3NBcnd6TTBjb0puci9NNE12MmMySkljbHNsTVdoQUJFUHJVYUdland6cz0=Charlotte Stapenhorst, MagentaSport-Expertin, sieht auch Probleme bei der Verbandsspitze des DHB: "Du kannst nicht eine Trainerin aus dem Ausland holen und in eine deutsche Struktur werfen und sagen: Viel Erfolg! Und dann nach einem dreiviertel Jahr sagen: So stellen wir uns das aber nicht vor. Wir müssen so einer Person, die aus einem anderen System kommt. Wir müssen endlich anfangen mit uns selber ins Gericht zu gehen. Da geht es auch um die Führung im DHB."Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=L1licTRvV3JSb1A4Q2xKVzZkbkRBVmFqN2FUdE8xZklMQzlDUm1lak80UT0=Anne Schröder, MagentaSport-Expertin: "Das ist ein ungünstiger Zeitpunkt für eine Mannschaft, die gerade im Prozess ist. Man nimmt der Mannschaft den letzten Abend des Turnieres. Der ist ganz wichtig. Man hat das gecrashed durch die Entlassung."Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=Q3R3K1pvMzJIVm4zdmszUEVYZTR0RlZjbkdNK1hJWlZPWDRDRkFjTGxCcz0=Anne Schröder, MagentaSport-Expertin: "Die Trainer der weiblichen Hockey-Nationalmannschaft in Deutschland haben eine geringe Haltbarkeit. Sie bleiben immer 2 bis 3 Jahre. Das waren Toptrainer, die immer wieder gehen mussten. Martin Schultze war nah dran an der Mannschaft. Ich frage mich nur, was das ein Gefühl für die Trainerin bei diesem Turnier ist, wenn sie weiß: ich bin unter Beobachtung, da sitzt mir jemand im Nacken! Das war sicher kein gutes Gefühl."Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=anA1ckVBazN6UjVuQUFzM1lXS1IxTXVEU2VmTk1DTytuT3lFdklOajVKQT0=Ein Blick hinter die Kulissen der deutschen MännernationalmannschaftVor dem siegreichen Halbfinale gegen Argentinien kommt "DHB-Update" in Episode 7 den DHB-Männern ganz nah.Der Link zum Clip:DHB-Update: Episode 7 | Magazin | MAGENTA SPORTHockey live nur bei MagentaSport und kostenlos bei MagentaTVFIH Feldhockey-Weltmeisterschaft 2026 der Frauen und MännerAdrian von der Groeben kommentiert, Simon Köpfer moderiert.Samstag, 29.08.2026ab 15.50 Uhr: Finale (Frauen)Sonntag, 30.08.2026ab 13.50 Uhr: Spiel um Platz 3 (Männer): Argentinien - Niederlandeab 16.20 Uhr: Finale (Männer): Deutschland - SpanienPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6341997