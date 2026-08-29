Hotstocks KW 35 / 2026: Software-Aktien mit starker Wochenperformance!

Verbesserte Wachstumsaussichten im US-Software-Sektor

Automatisierung, Datenanalyse & KI-gestützte Anwendungen treiben die Kurse!

US-Software-Aktien haben in den vergangenen Wochen deutlich an Wert gewonnen. Der starke Kursanstieg ist vor allem auf eine Kombination aus verbesserten Wachstumsaussichten, zunehmender Zuversicht der Anleger und günstigen makroökonomischen Erwartungen zurückzuführen.

Ein wichtiger Treiber ist die anhaltend hohe Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz. Viele Softwareanbieter profitieren davon, dass Unternehmen verstärkt in Automatisierung, Datenanalyse und KI-gestützte Anwendungen investieren. Anleger erwarten, dass diese Technologien langfristig neue Umsatzquellen erschließen und gleichzeitig die Effizienz der Unternehmen verbessern können.

Hinzu kommt die Erwartung eines günstigeren Zinsumfelds. Sinkende oder perspektivisch niedrigere Zinsen erhöhen den heutigen Wert zukünftiger Gewinne - ein besonders wichtiger Faktor für wachstumsstarke Technologie- und Softwareunternehmen. Dadurch sind Anleger wieder stärker bereit, höhere Bewertungen für Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial zu akzeptieren.

Auch die Geschäftszahlen vieler Unternehmen haben zur besseren Stimmung beigetragen. Robuste Umsätze, steigende Margen und eine stabilere Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen haben Befürchtungen über eine deutliche Abschwächung des IT-Marktes gedämpft. Besonders positiv wurde aufgenommen, dass viele Unternehmen ihre Kosten inzwischen besser unter Kontrolle haben und stärker auf profitables Wachstum setzen.

Darüber hinaus spielt die allgemeine Stimmung an den Aktienmärkten eine wichtige Rolle. Nach Phasen der Vorsicht fließt wieder mehr Kapital in wachstumsorientierte Branchen. Software-Aktien profitieren dabei von ihrer vergleichsweise hohen Sensibilität gegenüber sinkenden Zinsen und steigenden Gewinnerwartungen.

Der jüngste Kursanstieg ist damit nicht allein auf einen einzelnen Faktor zurückzuführen. Vielmehr treffen technologische Euphorie, verbesserte Fundamentaldaten, Hoffnungen auf niedrigere Zinsen und eine wieder gestiegene Risikobereitschaft der Anleger zusammen. Ob die Rally nachhaltig bleibt, wird jedoch davon abhängen, ob die hohen Erwartungen an Wachstum und Gewinne in den kommenden Quartalen tatsächlich erfüllt werden.

Microsoft Corporation (MSFT) - ISIN US5949181045

Microsoft ist ein stark diversifiziertmit Produkten in den Bereichen Cloud Computing (Azure), Produktivitätssoftware (Microsoft 365) und Spiele (Xbox), investiert aber darüber hinaus massiv in künstliche Intelligenz und hat eine strategische Partnerschaft mit OpenAI aufgebaut, um KI-Capabilities in seine Produkte zu integrieren. Azure und die Cloud-Services gehören zu den schnellst wachsenden Segmenten des Unternehmens. Mit zweistelligen Zuwachsraten beim Gewinn gab es in den vergangenen Jahren sehr stabile Ergebnisse. Auch der Chart überzeugt mit einem Halbjahresplus von 30 Prozent und zwei Gap Ups kurz hintereinander.

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) - ISIN US22788C1053

CrowdStrike ist ein führender Anbieter von Cloud-basierter Cybersecurity-Software und Endpoint-Protection-Lösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkennung und Prävention von Cyberbedrohungen durch seine Falcon-Plattform. Es profitiert vom wachsenden Bedarf an Cybersecurity und der Verlagerung von Sicherheitslösungen in die Cloud. Im Geschäftsjahr 2025/2026 lag die Gewinnsteigerung bei 725 Prozent. Das Kursplus der vergangenen sechs Monate liegt bei 132 Prozent.

Palantir Technologies Inc. (PLTR) - ISIN US69608A1088

Palantir spezialisiert sich auf Datenintegration und Big-Data-Analyse für Regierungen und Unternehmen mittels seiner Plattformen Gotham und Foundry. Das Unternehmen hat sich von primär US-Regierungsprojekten zu einer breiteren kommerziellen Kundenbasis diversifiziert. Palantir investiert in KI-Integration und die Automatisierung von Datenanalyse-Workflows. In den vergangenen beiden Jahren gab es jeweils dreistellige Gewinnsteigerungen. Das Chartbild zeigt ein Sechsmonatsplus von 32 Prozent mit einem recht großen Gap Up Anfang August.

Salesforce, Inc. (CRM) - ISIN US79466L3024

Salesforce ist ein Cloud-basierter Anbieter von Customer-Relationship-Management (CRM) Software und einer breiten Suite von Business-Anwendungen. Das Unternehmen bietet zudem Lösungen für Marketing, Service, Handel und Zusammenarbeit an. Salesforce fokussiert auf die Integration von KI-Features (Einstein) und hat mehrere Akquisitionen getätigt, um sein Portfolio zu erweitern. Die Aktie galt lange als KI-Opfer, die finanziellen Eckdaten blieben aber stabil. Zuletzt lagen sie gar deutlich über den Erwartungen. Die Kursentwicklung mit einem Plus von 33 Prozent in sechs Monaten und einem Mega-Gap-Up in der vergangenen Woche zeigt, dass die Bullen das Kommando übernommen haben.

Tagescharts vom 28.08.2026, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 29.08.2026

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