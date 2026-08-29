FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Aug. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, Marktführer und Wegbereiter des Sekundärmarkts für Lebensversicherungen sowie Pionier der Anlageklasse der durch Lebensversicherungen besicherten Vermögenswerte, gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner vierten Asset-Backed-Verbriefung seit April 2025 im Rahmen des LILY-Programms bekannt. Damit beläuft sich das Volumen der durch Lebensversicherungen besicherten Finanzierungen auf der gesamten Plattform auf insgesamt 1 Milliarde US-Dollar. Dieser Erfolg unterstreicht Coventrys Position als führende Plattform für institutionelle Anleger, die einen differenzierten Zugang zu langlebigkeitsgebundenen Vermögenswerten suchen.

Zugleich belegt der Meilenstein die anhaltend hohe Nachfrage der Anleger nach langlebigkeitsgebundenen Vermögenswerten sowie die wachsende Bedeutung von LILY als eine der führenden Plattformen der Branche für den Zugang zu durch Lebensversicherungen besicherten Anlagen über den Markt für Asset-Backed Securities.

Seit seiner Einführung im Jahr 2025 hat das LILY-Programm kontinuierlich bewiesen, dass es institutionelles Kapital erschließen kann, indem es diese Vermögenswerte in ABS mit Investment-Grade-Rating strukturiert. Im Mittelpunkt stehen dabei werthaltige Sicherheiten, planbare Zahlungsströme und eine geringe Korrelation mit traditionellen Märkten. Das Programm verbindet Coventrys umfassende Kompetenzen in der Origination, versicherungsmathematische Expertise, eine leistungsfähige Servicing-Infrastruktur und langjährige Erfahrung in der Transaktionsstrukturierung. Dadurch erhalten Anleger Zugang zu einer spezialisierten Anlageklasse in einem vertrauten ABS-Format.

"Das Erreichen der Marke von 1 Milliarde US-Dollar ist ein bedeutender Meilenstein für das LILY-Programm und für den institutionellen Markt für durch Lebensversicherungen besicherte Vermögenswerte", sagt Reid Buerger, Chief Executive Officer von Coventry. "Noch wichtiger ist jedoch, dass dieser Erfolg die wachsende Anerkennung der Anleger für den Wert langlebigkeitsgebundener Vermögenswerte und die Vorteile eines Zugangs über eine disziplinierte und wiederholbare Verbriefungsplattform wie LILY widerspiegelt. Wir sind überzeugt, dass dieses Ergebnis sowohl die hohe Qualität der zugrunde liegenden Werte als auch die Stärke der Infrastruktur belegt, die Coventry aufgebaut hat, um diese Vermögenswerte in großem Maßstab zu akquirieren, zu analysieren, zu verwalten und zu finanzieren."

Das Wachstum des LILY-Programms unterstreicht Coventrys Position an der Schnittstelle von Lebensversicherungen, Asset-Backed Finance und Private Credit. Da institutionelle Anleger weiterhin nach differenzierten Renditequellen und Möglichkeiten zur Portfoliodiversifizierung suchen, erwartet Coventry, dass durch Lebensversicherungen besicherte Finanzierungen künftig eine zunehmend wichtige Rolle bei der verantwortungsvollen Weiterentwicklung des Marktes für langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte spielen werden.

Weitere Informationen zum LILY-Programm und zu aktuellen Entwicklungen bei Coventry finden Sie unter www.coventry.com/news

Über Coventry

Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse. Das Unternehmen betreibt eine integrierte Plattform in vier sich ergänzenden Geschäftsbereichen: dem Sekundärmarkt für Lebensversicherungen, Langlebigkeitsfinanzierungen, dem Vertrieb von Lebens- und Rentenversicherungen sowie Versicherungstechnologie. Über diese Geschäftsbereiche erweitert Coventry die finanziellen Handlungsspielräume von Versicherungsnehmern, stellt kapitaleffiziente Lösungen bereit, die durch Lebensversicherungen und andere langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte besichert sind, verbessert den Zugang zu Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukten und setzt Technologie ein, um Preisgestaltung, Risikomanagement und operative Effizienz im gesamten Lebensversicherungs-Ökosystem zu optimieren.

Geleitet von einem langjährigen Engagement für Verbraucherrechte und Marktintegrität nutzt Coventry seine Führungsposition, um Branchenstandards anzuheben, die Auswahl für Verbraucher zu erweitern und verantwortungsvolle institutionelle Anlagelösungen zu entwickeln, die durch Lebensversicherungen abgesichert sind. Im Laufe seiner Geschichte hat Coventry mehr als 23.000 Lebensversicherungspolicen erworben, langlebigkeitsgebundene Transaktionen im Wert von über 50 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, über 6 Milliarden US-Dollar an Versicherungsnehmer ausgezahlt und Kredite im Zusammenhang mit Lebensversicherungen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar vergeben. Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.

Medienkontakt: Jonny Shiver Vice President, Marketing jshiver@coventry.com (215) 836-8300