Köln (ots) -Im WDR 5 Lokalzeit Stadtgespräch "Demokratie gemeinsam stärken - Wie schützen wir unsere Freiheit?" haben Vertreter aus Wissenschaft, Verwaltung, Politik und Medien mit Bürgerinnen und Bürgern über die Demokratie diskutiert. Die Livesendung kam heute vom Domplatz in Münster im Rahmen des Nordrhein-Westfalen-Tags.WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau betonte im Gespräch die Verantwortung unabhängiger Medien für den demokratischen Dialog. Glaubwürdige Informationen, echte Fakten, seien es, wofür der öffentlich-rechtliche Rundfunk stehe und einstehe. "Damit wir die Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzen, sich im besten Wortsinn ihre eigene Meinung bilden zu können." Vernau ergänzte: "Jeder hat ein Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten."Es sei wichtig für die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass die Menschen den Eindruck haben, was sie umtreibt, komme auch im Programm vor. "Deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich die Ohren aufmachen und nicht nur auf Sendung sind, sondern vor allem zuhören und vor Ort sind, so wie heute hier," sagte Vernau.Ein Dialog mit dem PublikumDas WDR 5 Lokalzeit Stadtgespräch ist ein öffentliches Diskussionsformat, das aktuelle gesellschaftliche und politische Fragen aufgreift und mit Gästen sowie dem Publikum vor Ort diskutiert. Die heutige Live-Sendung wurde von Ralph Erdenberger und Katharina Zimmer moderiert. Fragen und Stimmen aus dem Publikum sind ausdrücklich Teil des Formats. Auch heute haben sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer an der Diskussion um Demokratie auf dem Domplatz in Münster beteiligt.Die Sendung ist unter WDR Lokalzeit - Stadtgespräch - Stadtgespräch - Sendungen - WDR 5 - Radio (https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/stadtgespraech/index.html) und bei ARD Sounds nachzuhören.Pressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6342017