Ethereum Kurs am 29. August: BlackRock kauft neun Tage am Stück, doch ETH fällt

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BlackRock zog in neun aufeinanderfolgenden Handelstagen rund 1,02 Milliarden Dollar in seinen Ethereum ETF, ohne einen einzigen Tag mit Abflüssen. Der Ethereum Kurs stieg im selben Zeitraum von etwa 1.910 Dollar auf über 2.500 Dollar. Am 29. August steht er nach einem Rücksetzer von rund 3 Prozent bei etwa 2.440 Dollar. Gleichzeitig liegt der geschätzte Durchschnittspreis der BlackRock Position deutlich über dem heutigen Niveau. Der größte institutionelle Käufer sitzt bei dieser Position also noch im Minus. Für private Anleger stellt sich damit eine unbequeme Frage. Wie viel Rendite bleibt bei einem Wert, der rund 295 Milliarden Dollar wiegt und etwa 51 Prozent unter seinem Rekord steht. Der folgende Überblick zeigt Ihnen die Zahlen und die Marken, die den Markt jetzt bestimmen.

Ethereum Kurs: 1,42 Milliarden Dollar an ETF Zuflüssen treffen auf einen Rücksetzer

Der Ethereum Kurs hat im August eine der schärfsten Bewegungen des Jahres hinter sich. Am 17. August notierte ETH noch bei rund 1.910 Dollar, danach zog der Kurs bis auf etwa 2.550 Dollar an. Am 29. August gab er um rund 3 Prozent auf etwa 2.440 Dollar nach.

Der iShares Ethereum Trust von BlackRock sammelte zwischen dem 17. und 27. August rund 1,02 Milliarden Dollar netto ein, ohne einen einzigen Verkaufstag, wie The Crypto Times berichtet. Das sind etwa 72 Prozent aller Zuflüsse in US Spot Ethereum ETFs. Die gesamte Produktgruppe zog in denselben neun Sitzungen rund 1,42 Milliarden Dollar an. Am 28. August kamen weitere 102,1 Millionen Dollar hinzu, davon 83,8 Millionen Dollar über BlackRock allein. Der langfristige Einstandspreis des Fonds liegt dennoch bei etwa 3.060 Dollar.

Technisch bildet die Zone zwischen 2.400 und 2.420 Dollar jetzt die entscheidende Unterstützung, wie Coinpedia festhält. Hält sie, öffnet sich der Weg zu 2.480 bis 2.500 Dollar und danach zu 2.535 bis 2.555 Dollar. Bei rund 295 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bringt selbst der Rückweg zum Rekord bei 4.946 Dollar rechnerisch nur etwa 102 Prozent. Genau diese Deckelung schickt einen Teil des Kapitals in eine andere Größenordnung.

Pepeto neben Ethereum: Ein Vorverkauf vor der erwarteten Binance Listung

Diese Größenordnung beginnt dort, wo eine Runde noch bei Bruchteilen eines Cents steht. Während Milliarden an frischem ETF Kapital die Geschichte von Ethereum neu schreiben, füllt ein Vorverkauf gerade seine letzten Runden. Pepeto hat dort bereits 10,38 Millionen Dollar aus frühen Wallets eingesammelt, und die erwartete Binance Listung steht davor.

Pepeto nimmt über eine gebührenfreie Cross Chain Swap Engine jede Kostenposition aus jedem Handel heraus. Das Volumen fließt damit in das Ökosystem hinein und bleibt dort, statt über Gebührenstrukturen abzufließen. Dieses reibungslose Volumen bewegt sich über eine eigene Bridge zwischen den Chains, die Blockchains verbindet, welche Kapital sonst in getrennten Netzwerken festhalten würden. PepetoAI bewertet dabei jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg und erkennt ein Risiko, bevor daraus ein Verlust wird. Drei Werkzeuge greifen ineinander, ohne Kosten, und jeder Handel ist abgesichert.

Dasselbe Infrastrukturmodell hat frühe DEX Token zu Protokollen im Milliardenbereich gemacht. Pepeto startet allerdings mit einer bereits fertig gebauten Architektur. Sicherheit liefert SolidProof, denn die Prüfstelle hat den kompletten Programmcode kontrolliert und bestätigt, bevor die erste Runde des Vorverkaufs startete. 420 Billionen Token als feste Obergrenze treffen dabei auf einen wöchentlichen Burn Mechanismus.

10,38 Millionen Dollar sind bereits bei 0,000000188 Dollar eingezahlt, und ein Team unter der Leitung eines früheren Binance Experten steuert auf die erwartete Binance Listung zu. Aufgebaut vom Schöpfer des ursprünglichen Pepe, steht Pepeto damit auf einem Einstieg, den die Listung dauerhaft löscht. Zwischen 295 Milliarden Dollar und einem Bruchteil eines Cents liegt genau die Spanne, um die es hier geht.

Fazit

Der Ethereum Kurs steht bei rund 2.440 Dollar und wird von institutionellem Kapital in Milliardenhöhe getragen. Doch die Wallets, die SHIB bei 0,0000000001 Dollar einsammelten, bevor überhaupt jemand den Namen kannte, füllen jetzt den Pepeto Vorverkauf. In einigen Monaten ist das entweder die Geschichte einer Position, die der Listungstag zu einer außergewöhnlichen Rendite gemacht hat. Oder es ist ein Bedauern, das keine Zeit mehr aufhebt, weil Sie auf ein weiteres Signal gewartet haben. Genau in diesem Moment schließt die erwartete Binance Listung diese Tür.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie hoch steht ETH heute im August 2026?

ETH liegt am 29. August bei rund 2.440 Dollar und damit etwa 3 Prozent tiefer als am Vortag. Die Zone zwischen 2.400 und 2.420 Dollar gilt als entscheidende Unterstützung.

Ist Pepeto aktuell ein guter Krypto Vorverkauf für den Einstieg?

Pepeto zählt zu den führenden Vorverkäufen mit 10,38 Millionen Dollar eingesammeltem Kapital, einer Prüfung durch SolidProof und einer erwarteten Binance Listung. Weitere Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.