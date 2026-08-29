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Der stärkste Lauf des Jahres endete für Ethereum an diesem Wochenende in einer Pause. Von rund 1.900 Dollar ging es bis auf 2.550 Dollar hinauf, bevor ETH auf etwa 2.400 Dollar zurückfiel. Der Relative Stärke Index steht bei 75,79 Punkten und damit klar im überkauften Bereich. Die Marktstimmung liegt bei 73 Punkten und signalisiert Gier, nicht Vorsicht. Zeitgleich nannte Fundstrat Mitgründer Tom Lee Ethereum weiterhin deutlich unterbewertet und hält 6.000 Dollar für möglich, sollte Bitcoin 150.000 Dollar erreichen. Zwischen dieser Zielmarke und dem heutigen Stand liegen rund 150 Prozent Abstand. Der Ethereum Kurs steht damit an einer Zone, die über die nächsten Wochen entscheidet.

Ethereum Kurs testet 2.400 Dollar nach dem stärksten Lauf des Jahres

Ethereum hat sich in den vergangenen Wochen von unter 2.000 Dollar bis in die Nähe von 2.550 Dollar zurückgearbeitet. Danach setzte ETH zurück und pendelt seither um 2.400 Dollar. Die Zone zwischen 2.400 und 2.420 Dollar gilt jetzt als wichtigster Halt, laut Coinpedia. Hält sie, öffnet sich der Weg auf 2.480 bis 2.500 Dollar und danach auf 2.535 bis 2.555 Dollar.

Ein Ausbruch darüber legt 2.600 bis 2.650 Dollar frei, danach 2.750 Dollar und im besten Fall die 3.000 Dollar Marke. Bricht sie, rutscht ETH auf 2.350 Dollar. Auf Tagesbasis liegt der Ethereum Kurs weiter über allen drei wichtigen Durchschnitten, doch der Kryptomarkt gab binnen eines Tages um 1,59 Prozent nach. Der gesamte Markt liegt bei rund 2,69 Billionen Dollar, die Dominanz von Bitcoin bei 59,22 Prozent.

Der Marktwert von Ethereum liegt bei rund 233 Milliarden Dollar, weit hinter Bitcoin, laut Fortune. Tom Lee verweist auf Tokenisierung, KI Agenten und institutionelle Nachfrage, doch sein Szenario von 6.000 Dollar setzt Bitcoin bei 150.000 Dollar voraus. Bis dahin bleibt ETH rund 50 Prozent unter dem Rekord aus dem August 2025. Diese Lücke zu schließen kostet zweistellige Milliardenbeträge an frischem Kapital, und niemand liefert die über Nacht.

Pepeto braucht keinen Bitcoin bei 150.000 Dollar, um sich zu bewegen

Tom Lees Rechnung hängt an einer Bedingung, die außerhalb von Ethereum liegt. Es gibt Positionen, deren Aufwärtsweg keine solche Bedingung braucht, weil ihre Bewertung noch bei einem Bruchteil davon liegt. Während institutionelles Kapital Ethereum durch Widerstände drückt, an denen es monatelang gescheitert war, füllen die schnellsten Wallets still einen ganz anderen Namen.

Jeder Handel bei Pepeto läuft zuerst über eine gebührenfreie Tauschmaschine, die Ketten miteinander verbindet. Das Kapital, das sonst in Gebühren versickert, bleibt vom ersten Tag an in der Position. Weil sich diese Ersparnis aufsummiert, bewertet der Risikoscorer PepetoAI eine größere Position vom Einstieg bis zum Ausstieg. Er stuft das Risiko ein, bevor das Geld gebunden ist, sodass der Anleger mit offenen Augen einsteigt statt zu raten. Das eine Werkzeug spart das Kapital, das nächste schützt es, und beide laufen bereits.

Die Hand, die den ersten Pepeto Vertrag geschrieben hat, führt direkt zum ursprünglichen Pepe Coin zurück. Hinter der Struktur steht ein Audit von SolidProof, das den kompletten Programmcode vor Eröffnung des Vorverkaufs geprüft und freigegeben hat. Die feste Menge von 420 Billionen Token nimmt jedes Verwässerungsrisiko aus der Gleichung. Bei Pepeto sind bislang 10,38 Millionen Dollar zusammengekommen.

Der Einstiegspreis liegt derzeit bei 0,000000188 Dollar je Token. Die großen Schlagzeilen hielten die Aufmerksamkeit in dieser Zeit an einer ganz anderen Stelle. Das Geld floss aus Einstiegen zu, die eintrafen, solange das Fenster vor dem Listing noch offen stand. Wer heute zu diesem Preis kauft, sichert sich die Spanne, die ein Listing schließen würde, und jede Woche Warten macht sie kleiner.

Fazit

Der Ethereum Kurs entscheidet sich daran, ob eine Zone hält, an der Käufer monatelang gescheitert sind. Selbst ein Halt lässt ETH durch Gelände laufen, das je Prozentpunkt Milliarden kostet, während das große Geld am Anfang der Bewegung verdient wurde. Wallets, die eine andere Größenordnung im Blick haben, sitzen längst zum Vorverkaufspreis in Pepeto, wo große Adressen weiter dazukommen und Auslöser vor der Tür stehen. Steigende Einstiegszahlen zeigen, dass Insider das Ergebnis des Listings bereits vor Augen haben. Käufer handeln jetzt, bevor sich das Fenster endgültig schließt. Wer heute kauft, entscheidet, auf welcher Seite dieser Spanne er am Listingtag steht.

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Häufige Fragen

Wohin geht ETH als Nächstes?

Entscheidend ist die Zone zwischen 2.400 und 2.420 Dollar. Hält sie, sind 2.480 bis 2.555 Dollar und danach 2.750 Dollar erreichbar. Fällt sie, wird 2.350 Dollar zur nächsten Auffanglinie.

Ist Pepeto derzeit eine gute Investition im Vorverkauf?

Pepeto bietet im Vorverkauf einen Einstieg, den ein Audit von SolidProof, laufende Börsenwerkzeuge und ein erwartetes Binance Listing tragen, das dieses Fenster schließen wird. Den aktuellen Stand finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.