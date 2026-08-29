Bitcoin Prognose nach dem Rückfall unter 78.000 Dollar und dem ersten ETF-Abfluss

Anzeige / Werbung

Die Bitcoin Prognose steht nach einer einzigen Handelssitzung wieder komplett offen. Der Kurs verlor binnen 24 Stunden fast 3 Prozent und notiert am Samstag im Bereich von 77.500 Dollar. Nur drei Tage zuvor hatte Bitcoin noch über 81.000 Dollar gekostet und wirkte wie auf dem Weg nach oben. Am Freitag flossen dann zum ersten Mal seit neun Handelstagen wieder Gelder aus den US-Spot-ETFs ab. Damit stellt sich für jede Bitcoin Prognose dieselbe Frage. War das der Anfang vom Ende der August-Rally oder nur eine Verschnaufpause vor dem nächsten Anlauf auf 80.000 Dollar?

Bitcoin Prognose zwischen ETF-Abflüssen und der Marke von 80.000 Dollar

Der August war der stärkste Monat des Jahres für die Bitcoin Prognose, doch die letzte Sitzung hat das Bild gedreht. Laut crypto.news handelte Bitcoin zuletzt bei rund 77.500 Dollar und damit 2,9 Prozent tiefer als 24 Stunden zuvor. Am 28. August rutschte der Kurs kurzzeitig auf 77.078 Dollar, bevor er sich oberhalb von 77.000 Dollar wieder fing. Ausgelöst wurde der Rücksetzer von einem gescheiterten Anlauf auf 80.000 Dollar, und genau an dieser Zone hängt jede Bitcoin Prognose.

Die US-Spot-ETFs verzeichneten am 28. August Nettoabflüsse von 201,9 Millionen Dollar und beendeten damit eine Serie von neun Zuflusstagen. Zwischen dem 17. und dem 27. August hatten dieselben Fonds noch rund 3,04 Milliarden Dollar aufgenommen, wie CryptoTimes berichtet. In der Woche vom 24. bis 28. August blieb trotzdem ein Plus von 924,5 Millionen Dollar. Ein einzelner Abflusstag beendet damit noch keinen Trend, erst mehrere schwache Sitzungen würden echte Schwäche zeigen.

Den Auslöser lieferte die Notenbank. Fed-Chef Kevin Warsh sagte am 28. August in Jackson Hole, dass die bevorzugte Inflationsrate über zwölf Monate bei 3,7 Prozent und über sechs Monate bei 4,1 Prozent liegt. Beide Werte liegen über dem Ziel von 2 Prozent, und Warsh stellte die Preise klar in den Vordergrund. Analysten sehen die nächste größere Kaufzone zwischen 72.000 und 74.500 Dollar, falls die aktuelle Unterstützung fällt. Eine nüchterne Bitcoin Prognose rechnet deshalb in Monaten und nicht in Wochen. Genau an diesem Punkt schauen erfahrene Anleger dorthin, wo dieselbe Bewegung noch gar nicht eingepreist ist.

Pepeto sammelt Kapital, während die Bitcoin Prognose auf Geduld setzt

Während die Bitcoin Prognose auf ein zähes Ringen um 80.000 Dollar hinausläuft, landet ein Teil des neuen Geldes dort, wo die Preise noch klein sind. Genau diese Bewegung läuft gerade bei Pepeto, einem Presale, der bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Der Zeitpunkt ist kein Zufall, denn eine erwartete Binance-Notierung rückt näher.

Pepeto beginnt bei den Werkzeugen, die jeden Trade absichern, bevor eine Notierung den Einstieg neu bewertet. PepetoAI liest das Risiko einer Position von der Eröffnung bis zum Schluss, damit Kapital sich nie blind bewegt. Die Swap-Engine wandelt Token quer über verschiedene Blockchains um und behält dabei keinen Cent aus dem Handel ein. Was die KI freigibt und der Swap umwandelt, bringt die Cross-Chain-Bridge unversehrt zwischen den Blockchains ans Ziel. So bleibt jeder Dollar vom ersten Klick bis zur letzten Chain vollständig erhalten.

Jedes Teil wurde so entworfen, dass es das nächste speist, und hinter dieser Architektur steht der Kopf hinter dem ursprünglichen Pepe-Token. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und bestätigt, dass die Architektur auch unter Belastung hält, und zwar bevor der Presale überhaupt geöffnet wurde. Der Presale wurde damit auf einer Grundlage geöffnet, die vorher vollständig überprüft worden war. Diese Kombination hat den Presale bei einem Kurs von 0,000000188 Dollar gefüllt.

Wer heute bei Pepeto einsteigt, zahlt damit einen Preis, der weit unter dem liegt, was Börsentoken heute kosten. Der Einstieg über die offizielle Pepeto-Website ist weiterhin offen. Die Runden, die diesen Preis am Leben halten, füllen sich allerdings schneller als jede frühere Stufe. Anders als bei der Bitcoin Prognose ist der Preis von heute hier nicht automatisch der Preis von übermorgen. Was jetzt noch als Presale-Position gilt, könnte nach der erwarteten Notierung zu einem Kurs gehandelt werden, den dieselbe Summe dann nicht mehr kauft.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt eine gesunde Korrektur, mehr aber auch nicht. Bei 77.500 Dollar müsste sich Bitcoin verdoppeln, damit aus 1.000 Dollar 2.000 Dollar werden, und dafür fehlen dem Markt hunderte Milliarden. Ein Einstieg im Bruchteil eines Cents braucht diese Summen nicht, wie DOGE mit dem Lauf von 0,004 auf 0,73 Dollar gezeigt hat. Pepeto füllt sich mit mehr als 10 Millionen Dollar, und eine erwartete Binance-Notierung dürfte dieses Fenster für die Bitcoin Prognose endgültig schließen. Wer jetzt nicht handelt, könnte morgen feststellen, dass dieser Einstieg längst die Geschichte der anderen geworden ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der ETF-Abfluss für die Bitcoin Prognose?

Nein, ein einzelner Abflusstag von 201,9 Millionen Dollar beendet keinen Trend, denn die Woche bis zum 28. August brachte 924,5 Millionen Dollar Zufluss.

Was ist Pepeto und warum steht es neben Bitcoin?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüfter Presale mit mehr als 10 Millionen Dollar Volumen. Die Adresse lautet pepetocoin.com, alle Details stehen auf pepetocoin.com.