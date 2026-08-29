Solana nach dem ersten bindenden Governance Votum und Rekordzuflüssen in die ETFs

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Solana hat in dieser Woche eine Entscheidung getroffen, die es in dieser Form noch nie gab. Das Netzwerk schloss sein erstes bindendes Votum über die eigene Geldpolitik ab und drosselt damit künftig das Tempo, in dem neue Token entstehen. Der Kurs sprang daraufhin bis auf 110 Dollar und gab anschließend einen Teil der Gewinne wieder ab. Gleichzeitig erreichten die amerikanischen Spot ETFs auf Solana den höchsten kumulierten Zuflusswert ihrer Geschichte. Warum reicht diese Kombination dem Markt trotzdem nicht für einen sauberen Ausbruch? Die Antwort steckt in der schieren Größe des Netzwerks.

Solana senkt seine Emission und zieht gleichzeitig Rekordkapital an

Solana beendete am Donnerstag das erste bindende Governance Votum seiner Geschichte. Die Abstimmung verdoppelt die jährliche Disinflationsrate von 15 auf 30 Prozent und senkt die Ausgabe neuer Token über sechs Jahre um rund 18,9 Millionen Stück. Der Vorschlag kam mit 67 Prozent Zustimmung bei einer Beteiligung von 60,7 Prozent durch. Angenommen wurde außerdem ein Entwurf für eine Verfassung des Netzwerks, der die Regeln für künftige Abstimmungen festlegt. Die Änderung greift automatisch und ohne einen weiteren Beschluss. Eine dritte Vorlage zur deutlichen Erhöhung der täglichen Verbrennungen fand dagegen keine Mehrheit.

Der Kurs reagierte auf diese Entscheidung sehr deutlich. Laut Coinpedia stieg Solana bis auf 110 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit dem 31. Januar, ein Plus von rund 19,8 Prozent innerhalb einer einzigen Woche. Danach setzten Gewinnmitnahmen ein und schoben den Kurs wieder zurück. Aktuell notiert Solana (SOL) bei etwa 104 Dollar und damit rund drei Prozent tiefer als vor 24 Stunden, nach einem Tageshoch von 107,77 Dollar. Zwischen diesem Hoch und dem Tagestief bei 102,48 Dollar lagen gut fünf Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt damit bei rund 60 Milliarden Dollar.

Parallel dazu erreichten die Zuflüsse in die Spot ETFs einen neuen Rekord. Laut Yahoo Finance stiegen die kumulierten Nettozuflüsse an einem einzigen Tag um 4,83 Prozent auf 1,322 Milliarden Dollar, der schnellste Tagesanstieg des laufenden Jahres. Trotzdem liegt Solana weiterhin rund 65 Prozent unter dem Allzeithoch von 294 Dollar aus dem Januar 2025. Bei 60 Milliarden Dollar Bewertung braucht schon eine Verdopplung neues Kapital in zweistelliger Milliardenhöhe. Institutionelles Geld liefert dabei Stabilität, aber selten die ganz großen Vervielfachungen. Wer genau diese sucht, schaut deshalb längst in eine andere Größenordnung.

Pepeto zeigt, wie eine frühe Bewertung neben Solana aussieht

Ein Netzwerk mit 60 Milliarden Dollar Bewertung kann seine Emission senken, aber seine Größe nicht rückgängig machen. Frühe Positionen entstehen dort, wo die Bewertung selbst noch klein ist. Genau diese Phase liegt bei Solana längst in der Vergangenheit, und kein Beschluss holt sie zurück. Pepeto befindet sich dagegen noch mitten in dieser Phase und hat im Vorverkauf bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt.

Das Risikomodul von Pepeto bewertet jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg und misst das Risiko, bevor Kapital tatsächlich bewegt wird. Ergänzt wird es von einer Brücke, die Werte zwischen Ketten transportiert und dabei ohne Wrapping und ohne fremde Vermittler auskommt. Entwickelt hat diese Struktur der Erfinder des originalen Pepe-Tokens. Der Aufbau erfolgte auf Protokollebene und nicht als nachträgliche Ergänzung eines fertigen Systems.

Vor der Eröffnung des Vorverkaufs prüfte SolidProof den vollständigen Code und erklärte ihn für sauber, sodass jeder Käufer hier auf ein geprüftes Fundament trifft statt auf eine bloße Absichtserklärung. Aktuell kostet ein Token 0,000000188 Dollar. Die Gesamtmenge ist auf 420 Billionen Token begrenzt und trifft auf regelmäßige wöchentliche Burns. Der Bestand schrumpft dadurch dauerhaft und für alle Halter in gleicher Weise. Wer früh dabei ist, hält den Token in der Phase mit dem größten Abstand zum späteren Preis.

Der erwartete Schritt an eine große Börse gilt als der Moment, der diesen Preis in einen Marktpreis überführt. Danach existiert der heutige Einstieg in dieser Form nicht mehr. Wer die Bedingungen nüchtern vergleicht, findet eine kleine Bewertung, eine geprüfte Basis und einen konkreten Auslöser voraus. Jede Order nach diesem Tag läuft über den dann gültigen Marktpreis und nicht mehr über den Vorverkauf. Je kleiner die Ausgangsbewertung ausfällt, desto größer kann der Hebel für eine frühe Position sein. Wer diese Rechnung einmal durchgerechnet hat, wartet selten auf den Handelsstart. Noch läuft der Vorverkauf, und die Zahl der Käufer wächst weiter.

Fazit

Solana bleibt eines der stärksten Netzwerke am Markt, doch bei rund 60 Milliarden Dollar Bewertung fallen künftige Vervielfachungen zwangsläufig kleiner aus. Wer bei Solana früh dabei war, kennt den Unterschied zwischen einer frühen und einer späten Position sehr genau. Diese Rechnung wiederholt sich in jedem Zyklus an einer anderen Stelle. Die Wallets, die in diesem Zyklus vorne liegen, dürften sich in einem Punkt unterscheiden, und dieser Punkt heißt Pepeto vor dem Listing. Das Kapital, das gerade in den Markt strömt, sucht genau solche Einstiege. Dieser eine ist noch offen, und das erwartete Listing dürfte ihn dauerhaft schließen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet das Governance Votum für Solana?

Das Votum senkt die Ausgabe neuer Token bei Solana deutlich. Die jährliche Disinflationsrate steigt von 15 auf 30 Prozent, was die Emission über sechs Jahre um rund 18,9 Millionen Token verringert und das Angebot dauerhaft verknappt.

Warum vergleichen Anleger Pepeto gerade mit Solana?

Pepeto läuft weiterhin als Vorverkauf, wurde von SolidProof geprüft und hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar an Kapital angezogen. Alle Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com. Die Adresse lautet pepetocoin.com.