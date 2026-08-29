Schüler:innen hatten zwei Jahre lang Zugriff auf einen KI-Tutor, der sie bei ihren Matheaufgaben unterstützen sollte. Tatsächlich griffen sie aber kaum auf das Tool zurück - oder versuchten, es auszutricksen. KI verändert schon jetzt die Art und Weise, wie Kinder und Jugendliche lernen - obwohl es an vielen Schulen noch keine klaren Regeln dafür gibt, wie genau die neue Technologie eingesetzt werden sollte. Ein häufig genanntes Argument für die KI-Nutzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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