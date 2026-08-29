Geht es nach dem Sicherheitsdienst von Elon Musks X, sollen mutmaßlich von China gesteuerte Bots Fake-News über den Kurznachrichtendienst verbreiten. Dazu gehörten Behauptungen, dass KI-Rechenzentren die Strompreise in die Höhe trieben. OpenAI hatte schon im Juni 2026 davor gewarnt, dass -Â wahrscheinlich chinesische -Â X-Accounts gegen KI-Rechenzentren trollen und dabei auf ChatGPT zurückgreifen. Der KI-Chatbot hilft den dafür verantwortlichen Bots ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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