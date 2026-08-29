Solana Prognose heute, SOL fällt nach Schwab Rally zurück auf 104 Dollar

Anzeige / Werbung

Die Solana Prognose steht am 29. August unter Druck, da SOL bei rund 104 Dollar gehandelt wird und in 24 Stunden fast 3 Prozent verloren hat. Zwei Tage zuvor sprang der Kurs noch über 109 Dollar, nachdem Charles Schwab die Aufnahme von SOL angekündigt hatte. Die Solana Prognose profitiert von einem Monatsplus von rund 45 Prozent und dem stärksten ETF Zuflusstag des Jahres. Trotzdem scheiterte der Kurs bei 109,39 Dollar und rutschte zurück. Die Frage ist, wie viel Luft ein Netzwerk mit 60 Milliarden Dollar Bewertung noch hat. Wer nur auf SOL schaut, übersieht dabei die zweite Hälfte der Rechnung.

Solana Prognose nach Schwab Ankündigung und Rekordzuflüssen

Die Solana Prognose stützt sich auf ein Kursbild, das sich innerhalb eines Tages spürbar gedreht hat. Der Solana Kurs liegt aktuell bei rund 104 Dollar und damit knapp 3 Prozent unter dem Niveau von gestern. In den vergangenen 24 Stunden lag die Spanne zwischen 102,48 und 107,77 Dollar, was die Nervosität im Markt gut zeigt. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 60 Milliarden Dollar, das Handelsvolumen bei mehr als 5 Milliarden Dollar. Gemessen an der Marktkapitalisierung bleibt SOL damit die Nummer sieben im gesamten Krypto Markt.

Den Auslöser lieferte Charles Schwab, denn der Broker will Solana zusammen mit Avalanche und Chainlink in sein Krypto Angebot aufnehmen. Damit rückt SOL in das Blickfeld von Millionen Depotkunden, die den Coin bisher nicht direkt kaufen konnten. Parallel knackte der Bitwise Solana ETF laut The Block als erster Fonds seiner Art die Marke von einer Milliarde Dollar. Die kumulierten Zuflüsse in Solana ETFs liegen bei rund 1,7 Milliarden Dollar. Laut Decrypt haben die Validatoren zudem eine Senkung der Netzwerk Inflation beschlossen. Innerhalb von 48 Stunden bekommt die Solana Prognose damit gleich drei Treiber auf einmal.

Der Chart zeigt trotzdem klare Grenzen, denn SOL scheiterte zuletzt an 109,39 Dollar. Ein Tagesschluss darüber würde den Solana Kurs Richtung 112,80 und später 123,83 Dollar öffnen. Nach unten fangen 105,98 und 101,77 Dollar einen Rücksetzer ab. Der Tages RSI liegt weiterhin im überkauften Bereich, was kurzfristige Gewinnmitnahmen deutlich wahrscheinlicher macht. Die Solana Prognose bleibt freundlich, doch sie beschreibt eine Erholung und keinen Neustart. SOL notiert rund 60 Prozent unter dem Rekordhoch, und ein Netzwerk dieser Größe bewegt sich in Prozentschritten. Genau deshalb schauen viele Anleger auf einen Markt, in dem die Rechnung noch ganz anders aussieht.

Solana Prognose trifft auf den Pepeto Vorverkauf

Die Solana Prognose zeigt, was passiert, wenn ein Netzwerk seine Technik beweist und der Markt diesen Beweis einpreist. Die Frage, die sie offen lässt, lautet, wo sich die Rechnung noch vervielfacht statt nur zu addieren. Genau dieser Vorgang läuft bei Pepeto gerade ab, nur zu einem Bruchteil der Bewertung. Der Vorverkauf hat bislang mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während eine erwartete Binance Notierung näher rückt.

Im Zentrum steht ein KI gestützter Risiko Scorer, der jeden Trade vom Einstieg bis zum Ausstieg bewertet, bevor überhaupt Kapital im Feuer steht. Wer weiß, wo das Risiko liegt, muss weniger Geld für Fehler einplanen und hält mehr Kapital im Markt. Ein bewerteter Trade muss danach sauber ausgeführt werden, und dafür sorgt die gebührenfreie Cross Chain Swap Engine. Sie tauscht beliebige Token über beliebige Ketten, ohne einen Cent aus der Position zu nehmen. Bewerten, tauschen, alles behalten, so bleibt jeder Dollar im Markt statt in den Gebühren.

Das feste Angebot verliert zudem jede Woche Token durch einen Burn Plan, der ohne Pause läuft. Ein Angebot, das nur kleiner wird, kann den Druck auf den Kurs mit jeder Runde erhöhen. Entwickelt wurde dieser Ablauf von dem Kopf hinter dem originalen Pepe Token, was dem Projekt eine Herkunft gibt, die im Meme Sektor selten ist. Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar, und dieses Niveau verschwindet mit der Notierung endgültig.

Für die Sicherheit sorgt SolidProof, denn die Prüfer haben den gesamten Code des Projekts vollständig kontrolliert und verifiziert, bevor der Vorverkauf überhaupt für Anleger geöffnet wurde. Wer die Zahlen und Unterlagen selbst prüfen möchte, findet alle Angaben auf der offiziellen Website von Pepeto. Der Abstand zwischen Vorverkaufspreis und späterem Börsenkurs ist die Stelle, an der aus Prozenten ein Vielfaches werden kann. Diese Rechnung kann eine Solana Prognose bei rund 60 Milliarden Dollar Bewertung so nicht anbieten.

Fazit

Die Solana Prognose bleibt freundlich, doch sie beschreibt den Weg zurück. Wer bei 104 Dollar einsteigt, kauft eine Erholung, die institutionelles Kapital über Monate erarbeitet. Vervielfachung entsteht dort, wo der Markt ein Projekt erst nach der Notierung entdeckt. Pepeto verbindet Meme Energie, gebührenfreie Technik und eine erwartete Binance Notierung in einem einzigen Einstieg. Genau diese Kombination dürfte selten bleiben, während die Solana Prognose weiter in Prozentschritten rechnet. Wer erst zu vollen Erholungspreisen kauft, zahlt für eine Entdeckung, die der Markt längst gemacht hat. Wer jetzt zu Vorverkaufspreisen einsteigt, sichert sich eine Stufe, die es nach der Notierung nicht mehr gibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Solana Prognose für 2026 aus?

Die Solana Prognose zielt bei einem Tagesschluss über 109,39 Dollar auf 112,80 und danach auf 123,83 Dollar. Getragen wird das Szenario von ETF Zuflüssen, der Aufnahme bei Charles Schwab und einer sinkenden Netzwerk Inflation. Unter 94,95 Dollar kippt das freundliche Bild.

Was ist Pepeto und wo finde ich den Vorverkauf?

Pepeto ist ein Meme Coin Projekt mit KI gestütztem Risiko Scorer und gebührenfreier Cross Chain Swap Engine. Der Vorverkauf wurde von SolidProof geprüft und liegt inzwischen bei mehr als 10 Millionen Dollar. Sämtliche Unterlagen finden Anleger unter pepetocoin.com sowie auf der offiziellen Pepeto-Website.