In tiefen Gesteinsschichten verbirgt sich offenbar unentdecktes Potenzial für die Energieversorgung von morgen. Aktuelle Untersuchungen werfen ein neues Licht auf Prozesse, die tief unter der Erde auf natürliche Weise ablaufen. Ein Team von Wissenschaftler:innen der australischen Edith-Cowan-Universität hat nachgewiesen, dass das eisenhaltige Mineral Magnetit auf natürliche Weise Wasserstoffgas erzeugen kann. Die in der Region Pilbara in großen Mengen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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