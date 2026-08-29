Um die Abhängigkeit von US-Anbietern wie Starlink zu verringern, will Russland mit Rassvet ein eigenes Satellitensystem für die Versorgung mit Internet aus dem All starten. Doch beim Aufbau der Konstellation scheint es große Probleme zu geben. Anfang 2026 standen russische Fronteinheiten auf einmal fast ohne taktische Internetverbindung da. Auf Drängen Kyjiws hatte SpaceX ihnen den Zugang zu den bis dahin illegal genutzten Starlink-Terminals gekappt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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