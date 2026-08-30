Ein "Qarmousha Pure Ultra White"-Falke wurde auf der Falkenauktion im Rahmen der Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition 2026 (ADIHEX) für 1,5 Millionen AED verkauft

Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Vertreter des Herrschers in der Region Al Dhafra und Vorsitzender des "Emirates Falconers' Club", zog die fünfte Auktion, die im Rahmen der 23. Edition der Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition (ADIHEX) 2026 abgehalten wurde, eine bemerkenswerte Zahl von Besuchern an und gipfelte im Verkauf eines Qarmousha Pure Ultra White-Falken für 1,5 Millionen AED (408.000 USD). Der Verkauf stellt den höchsten Preis dar, der auf der diesjährigen Ausstellung bei einer Auktion erzielt wurde.

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Qarmousha Pure Ultra White (Photo: AETOSWire)

Dies geschieht im Rahmen des größten Auktionsprogramms in der Geschichte der Ausstellung, das unter dem Motto "A Legacy of Pride" stattfindet und von der ADNEC Group, einem Unternehmen von Modon, in strategischer Partnerschaft mit dem Emirates Falconers' Club im ADNEC Centre in Abu Dhabi organisiert wird. Die Ausstellung läuft noch bis zum 6. September.

Dieser Falke, der der Mark Moglich Falcon Farm in den Vereinigten Staaten gehört, zeichnet sich durch sein seltenes reinweißes Gefieder und seine außergewöhnlichen körperlichen Merkmale aus. Mit einem Gewicht von 1.000 Gramm und einer Länge sowie Breite von jeweils 16,5 Zoll zog der "Qarmousha Pure Ultra White" beträchtliche Aufmerksamkeit seitens führender Falkner und Bieter auf sich.

Humaid Matar Al Dhaheri, Konzernchef der ADNEC-Gruppe, sagte: "Das außergewöhnliche Niveau der an diesen Auktionen teilnehmenden Falken spiegelt das weltweite Ansehen wider, das sie durch die Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition erlangt haben. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, eine Plattform bereitzustellen, die die besten Falken und Blutlinien aus aller Welt zusammenbringt. Diese Auktionen spielen zudem eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Rassenqualität und der Nachhaltigkeit und stärken gleichzeitig Abu Dhabis Position als führendes internationales Zentrum für die Falknerei und ihre authentischen Traditionen. Damit tragen sie dazu bei, dieses wertvolle Kulturerbe der Vereinigten Arabischen Emirate für künftige Generationen zu bewahren."

Die diesjährige Edition präsentiert 55 führende lokale und internationale Falkenzucht- und -pflegebetriebe, was einem Anstieg von 20 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darunter befinden sich neun Erstteilnehmer, was die wachsende Bedeutung der Auktionen und ihre zunehmende Attraktivität bei Züchtern und Falknern weltweit unterstreicht.

Quelle: AETOSWire

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