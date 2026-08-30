Seit Jahren war der Zinsmarkt nicht mehr so spannend wie im Sommer 2026. Das hat Folgen für den Wohnungskauf und das Sparen auf dem Tagesgeldkonto. Was börseninteressierte Anleger am 18. August beobachten konnten, ist durchaus bemerkenswert: Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist auf Mehrjahreshochs gestiegen, auch bei langlaufenden US-Staatsanleihen klettern die Renditen auf Niveaus, die Anleger seit vielen Jahren nicht mehr gesehen haben. "Die Rendite der deutschen Bundesanleihe mit zehnjähriger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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