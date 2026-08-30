Die PayPal-Aktie verabschiedete sich nach der gescheiterten Übernahme durch Stripe und Advent mit einem herben Kursverlust von -13% ins Wochenende und fiel damit fast wieder auf die 50 US$-Marke zurück. Ist sie damit fair bewertet oder müssen sich Anleger noch auf weitere Kursrückschläge einstellen? Die ersten Kurszielkorrekturen Bislang reagierten erst zwei Banken am Freitag auf die geplatzte Übernahme des Zahlungsabwicklers mit einer Anpassung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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