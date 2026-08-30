Mainz (ots) -Laut der jüngsten Umfrage des "ZDF-Politbarometers" zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist die AfD derzeit klar stärkste Partei, während die CDU mit starken Verlusten rechnen muss. Mit Blick auf die Fünf-Prozent-Hürde dürfte es zudem für einige der anderen Parteien ein äußerst spannender Wahlabend werden. Am Sonntag, 6. September 2026, 17.40 Uhr, startet die ZDF-Live-Berichterstattung zur Wahl in Sachsen-Anhalt. Im ZDF-Wahlstudio in Magdeburg begleitet ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee die Zuschauerinnen und Zuschauer durch den Wahlabend. In den Tagen zuvor erkundet am Donnerstag, 3. September 2026, das "heute journal" vor Ort in Dessau die Wahl-Stimmung in Sachsen-Anhalt. Zudem sendet das "ZDF-Morgenmagazin" am Freitag, 4. September 2026, von 5.30 bis 9.00 Uhr, mit "moma vor der Wahl" live aus Magdeburg.Wird die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September zur historischen Zäsur? Kann die AfD die absolute Mehrheit erreichen und erstmals einen Ministerpräsidenten stellen? Viel wird davon abhängen, wie sich die kleineren Parteien schlagen. Zuletzt stabilisierten sich die Werte von Grünen und SPD, eine absolute Mehrheit der AfD würde so unwahrscheinlicher. Doch was dann? Es droht eine schwierige Regierungsbildung. CDU-Regierungschef Sven Schulze will sich weder von der AfD noch von den Linken zum Ministerpräsidenten wählen lassen, mit den übrigen Parteien könnte es für eine Mehrheit knapp werden. Und dann?ZDF-Wahlstudio in der Messe MagdeburgDas ZDF sendet am Wahlabend live ab 17.40 Uhr aus der Messe Magdeburg. Im ZDF-Wahlstudio bei ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee ist als Experte Parteienforscher Karl-Rudolf Korte dabei, Zahlen und Analysen liefert die Forschungsgruppe Wahlen. Erste Reaktionen der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten sind im Rahmen der 19.00-Uhr-"heute"-Ausgabe mit Moderatorin Barbara Hahlweg zu sehen. Direkt im Anschluss an die "heute"-Sendung meldet sich ab 19.25 Uhr noch mal Shakuntala Banerjee aus dem ZDF-Wahlstudio mit weiteren aktuellen Informationen.Der Wahlabend im ZDF auch onlineBegleitet wird der Wahlabend im ZDF auch online, im Livestream auf zdf.de und in der ZDFheute-App. Dort sind auch jederzeit alle Informationen, Statements von Bundes- und Landespolitikerinnen und Landespolitikern, aktuelle Prognosen und Hochrechnungen abrufbar."maybrit illner spezial" am WahlabendZunächst bringt am Wahlabend ab 21.45 Uhr das "heute journal" die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den aktuellsten Stand zum Wahlausgang und dann begrüßt ab 22.15 Uhr "maybrit illner" das Publikum zu einer Spezialausgabe ihres Polittalks. Wie stark ist die AfD? Welche Mehrheiten sind möglich? Was bedeutet das für Land und Bund? Maybrit Illner diskutiert mit Politikern und Beobachtern."heute journal" live aus DessauDrei Tage vor der Wahl in Sachsen-Anhalt bietet das "heute journal" in der Ausgabe am Donnerstag, 3. September 2026, 21.45 Uhr, ein aktuelles "ZDF-Politbarometer Extra" zur Wahl in Sachsen-Anhalt. Zudem kommt ein Teil der Sendung von vor Ort aus Dessau-Roßlau. Dunja Hayali meldet sich live von dort und berichtet über Themen, die die Menschen in Sachsen-Anhalt besonders bewegen. Zudem wird ein "heute journal"-Podcast vor Ort produziert."moma vor der Wahl" aus der Festung Mark in MagdeburgAm Freitag, 4. September 2026, stellen sich die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in "moma vor der Wahl" den Fragen von "ZDF-Morgenmagazin"-Moderator Andreas Wunn. Das "ZDF-Morgenmagazin" sendet live aus der Festung Mark in Magdeburg. Als Gesprächspartner ist auch Andreas Postel vor Ort, Leiter des ZDF-Landesstudios Sachsen-Anhalt. Von 5.30 bis 9.00 Uhr interviewt Andreas Wunn in jeder halben Stunde die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten und gibt auch dem Publikum die Chance, sich einzubringen. Interviewt werden in dieser zeitlichen Reihenfolge Claudia Wittig (BSW), Lydia Hüskens (FDP), Susan Sziborra-Seidlitz (Bündnis 90/Die Grünen), Ulrich Siegmund (AfD), Armin Willingmann (SPD), Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) und Eva von Angern (Die Linke)."ZDF spezial" und "Markus Lanz" am Tag nach der Wahl in Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt hat gewählt und ganz Deutschland blickt nach Magdeburg: Was heißt das Wahlergebnis für das Land und für die Politik in Berlin? In einem "ZDF spezial" mit Moderatorin Shakuntala Banerjee werden die Zahlen analysiert und mit Wahlgewinnern und -verlieren gesprochen. Die Sendung blickt in die Hochburgen der einzelnen Parteien und erklärt, warum wer wo Erfolg hatte.Am Montag, 7. September 2026, geht zudem um 22.15 Uhr "Markus Lanz" im ZDF auf Sendung und blickt ebenfalls auf den Wahlausgang in Sachsen-Anhalt."logo! on tour": Wahl in Sachsen-AnhaltZur Wahl in Sachsen-Anhalt sendet "logo!" Am Sonntag, 6. September 2026, um 19.25 Uhr bei KiKA, im ZDF-Streaming-Portal, auf logo.de und in der KiKA-App live vom Marktplatz in Wernigerode. Die Sendung wird moderiert von Sherif Rizkallah und Maral Bazargani. Unterstützt werden sie vor Ort von Politik-Expertin Julia Reuschenbach. In der Sendung stellen Kinder ihr Bundesland vor. Außerdem gibt es Erklärvideos zur aktuellen politischen Situation in Sachsen-Anhalt, einen Überblick über die aktuellen Hochrechnungen sowie einen Zusammenschnitt der Gespräche, die Landesschülersprecherin Lucienne Balke mit den Spitzenkandidaten der CDU und der AfD geführt hat.KontaktBei Fragen zu "Wahl 2026" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de.PressefotosPressefotos zu "Wahl 2026" im ZDF erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wahlen2026) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- ZDF-Politbarometer zur Wahl in Sachsen-Anhalt (https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/politbarometer-extra-sachsen-anhalt-afd-vorsprung-100.html)- ZDFheute-Beiträge zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt (https://www.zdfheute.de/thema/landtagswahl-sachsen-anhalt-104.html)- ZDF-Presseinformationen zu den Landtagswahlen im September (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/wahl-2026-im-zdf-1)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6342145