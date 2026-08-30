Inspiriert durch eine Baustelle hat Anita Gödiker in den 1990er-Jahren begonnen, flexible Büroflächen zu vermieten. Mit Satellite Office ist sie ins Coworking gestartet, bevor es den Namen trug. Für die Zukunft setzt sie bei Büros besonders auf eine Sache. Zu ihr kommt, wer Flexibilität und kein ganzes Gebäude braucht: Anita Gödiker vermietet Büroflächen für Einzelpersonen und kleine Teams. Als sie damit in den 1990er-Jahren gestartet ist, war sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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