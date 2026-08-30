München (ots) -Regisseur und Drehbuchautor Adrian Goiginger erzählt die Geschichte des Musikers und Teilzeit-Vaters Erich "Rickerl" Bohacek - eine so melancholische wie emotionale Komödie voller Musik, Leidenschaft und Wirtshausschmäh. Musiker Voodoo Jürgens ist darin in seiner ersten Hauptrolle zu sehen. Die mehrfach ausgezeichnete BR-Koproduktion ist ab Freitag, 11. September 2026, in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br) abrufbar und läuft als deutsche Erstausstrahlung am Montag, 14. September 2026, um 0.05 Uhr im Ersten.Zum InhaltErich "Rickerl" Bohacek (Voodoo Jürgens) träumt davon, als Musiker richtig durchzustarten - und damit ein Vorbild für seinen sechsjährigen Sohn Dominik (Ben Winkler) zu sein, der seinen chaotischen Teilzeit-Papa über alles liebt. Anstatt jedoch die großen Konzerthallen zu füllen, zieht Rickerl mit seiner Gitarre und seinen melancholisch-humorvollen Liedern durch die Wiener Beisln und hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser - während seine Ex-Freundin Viki (Agnes Hausmann) ein neues Leben mit Dominik und Freund Kurti (Claudius von Stolzmann) im beschaulichen Eigenheim mit Rollrasen begonnen hat. Zwischen der Verantwortung, die die eigene Vaterrolle mit sich bringt, und seiner Leidenschaft für die Musik versucht Rickerl, seinen ganz eigenen Sound im Leben zu finden.AusstrahlungsinfosAb Freitag, 11. September 2026, in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br/filme-und-serien-im-br) und in der Nacht von Sonntag, 13. September, auf Montag, 14. September 2026, um 0.05 Uhr im ErstenInfos zum FilmRegie und Drehbuch: Adrian GoigingerDarstellende: Voodoo Jürgens, Agnes Hausmann, Ben Winkler, Claudius von Stolzmann, Rudi Larsen, Nicole Beutler, Der Nino aus Wien u. a.Redaktion: Tobias Schultze (BR), Carlos Gerstenhauer (BR), Brigitte Dithard (SWR), Julia Sengstschmid (ORF), Klaus Lintschinger (ORF)Produktion: 2010 Entertainment (Produzenten: Peter Wildling, Martin Pfeil, Adrian Goiginger, David Stöllinger) und Giganten Film (Produzent: Gerrit Klein) in Koproduktion mit ORF Film/Fernseh-Abkommen, BR und SWR, gefördert von Österreichisches Filminstitut, Filmfonds Wien, FFF Bayern, MFG Baden-Württemberg, FFADer BR engagiert sich bei KinokoproduktionenDer Bayerische Rundfunk engagiert sich gemäß seinem Kulturauftrag auch im Kinobereich. Mit der redaktionellen und finanziellen Beteiligung liefert der BR einen wichtigen kulturpolitischen Beitrag. Die Ausstrahlung von Kinofilmen ist sowohl im Ersten, im BR Fernsehen als auch in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br/filme-und-serien-im-br) ein wichtiger Bestandteil des Programms.Weitere Infos zu den Filmen des Bayerischen Rundfunks im Kino, auf Festivals, im Fernsehen und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/) finden Sie unter: www.wirfoerdernfilm.deAlle Infos zum Film finden Sie unter: https://www.br.de/br-fernsehen/inhalt/film-und-serie/wir-foerdern-film/rickerl100.htmlSichtung von "Rickerl - Musik is höchstens a Hobby" für akkreditierte Journalisten im BR-Vorführraum: https://pressestelle.br-online.de/index.phpFotos über: www.br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:BR-PressestelleGesine PucciTel.: 089/5900-105566E-Mail: gesine.pucci@br.dewww.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6342182