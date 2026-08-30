PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat im Zuge eines Umbaus der Militärführung den bisherigen Verteidigungsminister ersetzt. Neuer Amtsinhaber ist der Leiter des Politbüros der nordkoreanischen Volksarmee, Kim Song Gi, wie Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete.

Der bisherige Verteidigungsminister No Kwang Chol wurde bei dem Treffen der Zentralen Militärkommission, der Kim Jong Un vorsitzt, entlassen und aus der zentralen Parteiführung entfernt. Laut KCNA wurde der 70-Jährige stattdessen zum ersten stellvertretenden Leiter der Abteilung für Munitionsindustrie im Zentralkomitee der herrschenden Arbeiterpartei ernannt.

Warum Kim den Posten neu besetzte, berichtete KCNA nicht. Bei der Sitzung der Militärkommission seien "eine Reihe von Plänen zur strukturellen Neuorganisation für die Verbesserung und Entwicklung künftiger Verteidigungsangelegenheiten" besprochen worden, hieß es lediglich.

Der Personalwechsel kommt zu einer Zeit, in der Nordkorea die Modernisierung seines Militärs weiter vorantreibt. Erst vergangene Woche hatte das abgeschottete Land nach Angaben des Nachbarlandes Südkorea mindestens zehn ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert. Laut mehreren Resolutionen des UN-Sicherheitsrats ist es Nordkorea grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern./jon/DP/zb