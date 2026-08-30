DAX: Immer neue Allzeithochs?! - Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Wochenausblick (KW 36 - 2026)

Der DAX aktuell steht nach einem neuen Rekordhoch (All-time-high) von 26.628 Punkten bei einem Wochenschlusskurs von 26.567 Punkten. Die DAX Prognose für die neue Handelswoche zeigt eine übergeordnet seitwärts bis aufwärts gerichtete Tendenz: Auf Basis des aktuellen Chartbilds liegt die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse bei 55 %, gestützt durch ein solides BIP-Wachstum von 0,3 - in Deutschland und ein positives Chartbild oberhalb der SMA20. Die Chance ist gross, dass in den nächsten Tagen und Wochen immer neue Allzeithochs vom DAX gesetzt werden!

?? DAX Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick) Aktueller Stand: Der DAX schließt die Handelswoche bei 26.567 Punkten , nachdem am Freitag ein neues Allzeithoch bei 26.628 Punkten markiert wurde.

Prognose - Wahrscheinlichkeiten: Erwartete Tendenz seitwärts/aufwärts (55 - Bull-Szenario vs. 45 - Bear-Szenario) mit nächsten Kurszielen im Bereich von 26.825 bis 27.027 Punkten.

Entscheidende Support-Marke: Solange der DAX per Tagesschlusskurs über der SMA20 (26.277 Punkte) notiert, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt.

Fundamentaler Rückenwind: Überraschend starkes deutsches BIP-Wachstum (+0,3 - im Q2) und ein Reallohnplus von 1,5 - stützen die Konjunkturaussichten.

Makro-Risiko: Nach der Jackson-Hole-Rede von Fed-Chef Warsh taxieren die Terminmärkte die Chance auf eine US-Zinserhöhung im September auf knapp 50 %.

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