Bei XRP ist nach der starken Rally erstmal ordentlich Luft raus. Vom lokalen Hoch bei knapp 1,70 US$ ging es bereits wieder auf rund 1,39 US$ zurück. Da der vorherige Anstieg stark vom Derivatemarkt getrieben wurde, wird jetzt vor allem wichtig, ob auch die Spot-Nachfrage nachzieht. Nach dem lokalen Hoch kommt eine ordentliche Korrektur Bei XRP ging es in den letzten Tagen erstmal wieder deutlich nach unten. Nachdem der Kurs während der schnellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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