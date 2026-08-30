Schon länger gehen Sicherheitsexpert:innen davon aus, dass die von vernetzten E-Autos aus China gesammelten Daten auf Servern in der Volksrepublik landen. Die Bundesregierung ist alarmiert und prüft den Verdacht der Spionage. Im November 2025 hatten die Osloer Verkehrsbetriebe herausgefunden, dass es bei den getesteten chinesischen E-Bussen des Herstellers Yutong ein Sicherheitsrisiko gibt. Der Hersteller verfügt offenbar über einen direkten digitalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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