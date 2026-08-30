Der deutsche Leitindex beendete eine spannende Handelswoche nahe seinem Rekordhoch. Das bringt den DAX für die nächsten Handelstage in eine überaus komfortable Ausgangslage. Ein Test der Marke von 26.000 Punkten zeichnet sich ab und sollte auch nicht überraschen, doch ein Selbstläufer wird dieses Unterfangen nicht. Zahlreiche Konjunkturdaten werden in den nächsten Tagen veröffentlicht - der Monatswechsel bringt es mit sich.In den USA wird es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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