Ein langjähriges Rätsel der Hochdruckphysik ist durch neue Experimente gelöst worden, die zeigen, wie sich Kohlenstoff unter hohem Druck verhält. Das liefert nicht nur Antworten für die Astrophysik, sondern hat direkte Folgen für die Entwicklung der Laserfusion. Ein Forschungsteam um den Physiker Marius Millot am Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) im US-Bundesstaat Kalifornien hat das Schmelzverhalten von Kohlenstoff unter bisher unerreichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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