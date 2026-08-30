Mehr als 90 Prozent Wahrscheinlichkeit für einen sehr starken El Ni&xF1;o: Kaffee, Kakao, Mais und Fischerei geraten unter Druck. Millionen Menschen könnten zusätzlich von akutem Hunger betroffen sein. El Ni&xF1;o könnte die Weltwirtschaft in diesem Jahr besonders hart treffen. Prognostiker sehen laut Reuters eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 Prozent für ein sehr starkes Ereignis auf der Nordhalbkugel. Es könnte das schwerste seit 1950 werden. Das Klimaphänomen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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