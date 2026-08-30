XRP Kurs rutscht auf 1,39 Dollar, während Ripple ETFs 26,2 Millionen Dollar einsammeln

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Der XRP Kurs fällt, und trotzdem sammelten die Ripple Fonds am 28. August 26,2 Millionen Dollar ein, während die amerikanischen Bitcoin ETFs 201,8 Millionen Dollar verloren. Aktuell notiert XRP bei rund 1,39 Dollar und damit fünf Prozent tiefer als am Vortag. Ausgelöst wurde der Rückgang von einer Rede des Notenbankchefs in Jackson Hole, die die Erwartung einer Zinserhöhung im September von 34 auf 61,7 Prozent trieb. Zwei Zahlen aus demselben Handelstag, die sich widersprechen, und genau darin liegt die Nachricht.

XRP Kurs unter Druck, während die Ripple ETFs weiter Geld einsammeln

Der Kurs notiert bei 1,39 Dollar und hat einen Teil der Wochengewinne abgegeben, wie Coinpedia berichtet. Bei 1,43 Dollar lag das obere Ende der Handelszone des Vorquartals, und dieser Bereich wirkt jetzt als Widerstand. Fällt er endgültig, liegt das nächste Ziel bei 1,30 Dollar.

Dagegen steht institutionelle Nachfrage, die sich davon kaum beeindrucken lässt. Am 26. August nahmen die Fonds 28,14 Millionen Dollar auf, den zweithöchsten Tageswert des Jahres, insgesamt 1,66 Milliarden Dollar seit dem Start. Laut Coinpaper hält Goldman Sachs 86,5 Millionen Dollar in fünf XRP Fonds, und am 29. August startete Ripple eine eigene Handelsabteilung für institutionelle Kunden.

Dieses Geld baut einen Boden, es liefert aber nicht mehr die Bewegungen von früher. Bei 98 Milliarden Dollar Bewertung bleibt selbst der Weg auf zwei Dollar eine überschaubare Rendite, und die größten Ergebnisse entstehen jedes Mal vor der ersten Notierung.

Warum der XRP Kurs den Einstieg nicht mehr bietet, den Pepeto jetzt öffnet

Genau diesen Punkt hat der Kryptomarkt schon einmal gezeigt, und zwar sehr deutlich. Wer heute XRP über einen Fonds kauft, kauft einen Wert, der seine größte Bewegung hinter sich hat. Wer die andere Seite sucht, landet bei einem Projekt, das noch keinen Chart besitzt. Jeder Leser dieses Artikels weiß, was ein Einstieg vor der Börsennotierung wert sein kann. BNB wurde im Jahr 2017 für etwa 15 Cent verkauft. Heute liegt der Kurs bei rund 707 Dollar, und die Käufer aus dieser Runde brauchten danach kaum noch eine andere Position.

Pepeto steht genau an diesem Punkt der Geschichte, mit einer laufenden Börse im Hintergrund, einem exklusiven Presale Einstieg und einer bevorstehenden Binance Notierung. Das Interesse daran ist keine Theorie. 10,38 Millionen Dollar sind durch einen ganzen Angstzyklus hindurch eingegangen, eine Ansammlung, die auftritt bevor ein Chart existiert, von Wallets, die diesen Einstieg schon einmal umgesetzt haben. Sie raten nicht, sie wiederholen.

Hinter dem Projekt steht der Macher des elf Milliarden Dollar Laufs von Pepe, gemeinsam mit einem früheren Binance Manager. Der Presale gilt als sicher, weil SolidProof sämtliche Verträge vollständig geprüft und freigegeben hat, bevor die erste Einzahlung möglich war. Die Produkte sind der Beleg, nicht die Werbung. PepetoSwap wickelt Trades bereits ohne Gebühren ab, eine Brücke bewegt Token über Ethereum, BNB und Solana ohne Verlust, und ein Scanner prüft jeden Vertrag, bevor Geld ihn berührt.

Institutionen können so viele XRP Fondsanteile kaufen, wie sie möchten, doch diese Phase im Leben eines Tokens können sie nicht kaufen, weil sie nur ein einziges Mal existiert. Mit dem ersten gehandelten Kurs reiht sich der Einstieg bei Pepeto neben die 15 Cent von BNB ein, in die Reihe der Gelegenheiten, an die sich alle erinnern und die fast niemand genutzt hat.

Fazit

Rekordnahe ETF Nachfrage stützt den XRP Kurs, und trotzdem entscheidet sich das Große an einer anderen Stelle. Das schnellste Geld kommt weiter bei Pepeto an, 10,38 Millionen Dollar vor der Binance Notierung. Die nächsten Monate verlaufen auf eine von zwei Arten. Im ersten Fall öffnet die Notierung deutlich über dem Presale, und die Wallets aus dieser Phase stehen dort, wo die 15 Cent Käufer von BNB standen, als aus kleinen Positionen große Zahlen wurden. Im zweiten Fall läuft derselbe Chart auf einem fremden Bildschirm, und es bleibt nur die Erinnerung an eine offene Tür. Auf der Website sind noch offene Runden zu sehen, und jede gefüllte Runde schließt diese Tür weiter.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was bedeuten die ETF Zuflüsse für Ripple?

Sie geben dem Kurs einen Boden, aber keine schnelle Richtung. Am 28. August nahmen die Fonds 26,2 Millionen Dollar auf, während die Bitcoin Fonds 201,8 Millionen Dollar verloren. Entscheidend bleibt die Rückeroberung von 1,43 Dollar.

Wie unterscheidet sich der Presale von Pepeto von XRP?

Der Presale von Pepeto setzt dort an, wo XRP aufgehört hat, nämlich in der Phase vor der Notierung, die den ersten BNB Käufern ihr Vermögen gebracht hat. Mit 10,38 Millionen Dollar und einer bevorstehenden Binance Notierung schließt der Einstieg auf der offiziellen Pepeto-Website mit dem ersten gehandelten Kurs.