Die SpaceX Aktie steht erneut im Blickpunkt. OpenAI plant offenbar, die Partnerschaft mit Cursor nach der Übernahme durch Elon Musk zu beenden.OpenAI zieht sich bei Cursor zurück Die Übernahme von Cursor durch Elon Musk sorgt für neue Spannungen im KI Markt. OpenAI will die Partnerschaft mit dem Entwicklerwerkzeug offenbar beenden und verweist dabei auf frühere Vertragsverstöße aus dem Musk Umfeld. Für SpaceX kommt die Nachricht zu einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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